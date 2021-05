Hannover

Der hannoversche Swing-Jazz-Rocksänger Oliver Perau (51) alias Juliano Rossi meldet sich mit einer Singleauskopplung zurück – als Vorgeschmack auf das neue Album „Drunk on Love“, das am 6. Juni erscheint. Das gleichnamige Stück ist seit Freitag ausschließlich auf der Plattform Spotify erhältlich. Das Album hingegen wird auf CD erscheinen – und erstmals auch auf Vinyl. „Mit rotem Cover und himmelblauer Platte“, schwärmt Perau.

Juliano Rossi erstmals auf Vinyl

Perau, bekannt als Sänger der hannoverschen Rockband Terry Hoax und vom Demenz-Musikprojekt Klangundleben, tourt als Swing-Sänger Juliano Rossi seit Jahren mit Jazzpianist Lutz Krajenski durch die Republik. Krajenski und der Peppermint-Park-Produzent Wolfgang Sick haben das Album produziert, das auf dem neuen Label „Peppermint-Park/Tessmar Classic & Jazz“ erscheint, einer Neugründung der zwei hannoverschen Studioprojekte.

So klingt der neue Song:

Die neue Produktion sei „Oli in Bestform“, kommentiert Sick das Album. Elf Stücke sind zu hören, aufgenommen im vergangenen Jahr, wegen Corona erst jetzt fertiggestellt. Es sei „wieder totale Retro-Musik“, sagt Perau: „So wie ich sie mag: Gute Melodien, tolle Musiker.“

Viele hannoversche Musiker

Außer Pianist Lutz Krajenski sind der Saxofonist Stephan Abel dabei, Schlagwerker Matthias Meusel, Benny Brown an der Trompete, Ulrich Rode an der Gitarre und Bassist Christian Flohr – erstmals auf einer Rossi-Scheibe nicht ausschließlich am Kontra-, sondern auch am E-Bass. „Vielleicht ist das programmatisch für die neuen Stücke“, sagt Perau: „Auch wenn klassische Swing-Sachen dabei sind, sind sie diesmal eher rockig.“

Was für die Single-Auskopplung auf jeden Fall gilt. Sie erinnert ein wenig an Siebzigerjahre-Poprock: Sehr gradlinig und trotzdem groß arrangiert.

Von Conrad von Meding