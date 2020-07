Hannover

Die Tat, die Rico K. im Schwurgerichtssaal vorgehalten wurde, war von enormer Gefühllosigkeit und Grausamkeit geprägt. Der 35-Jährige soll laut Anklage eine 23-jährige Frau aus dem vierten Stock des Dormero-Hotels an der Hildesheimer Straße (Südstadt) gestoßen haben, am 13. Februar dieses Jahres gegen 7.40 Uhr. Zuvor habe er sie nach einem Streit geschlagen und gewürgt, so der Staatsanwalt, habe sie dann gezwungen, auf den nur 14 Zentimeter breiten Fenstersims zu steigen. K. schloss das Fenster, doch die junge Frau konnte sich am Mauerwerk festklammern – bis der massige Mann das Fenster erneut öffnete und ihr einen kräftigen Stoß versetzte. Die 23-Jährige stürzte auf das Pflaster an der Rückseite des Hotels, verletzte sich schwer – aber überlebte.

Opfer sagt erst später aus

Seit Donnerstag muss sich Rico K. vor dem hannoverschen Schwurgericht wegen versuchten Totschlags verantworten. Eine Erklärung zum Tatgeschehen oder zu seiner persönlichen Situation gaben weder der 35-Jährige noch sein Verteidiger Clemens Anger ab. Das Opfer war nicht im Gerichtssaal anwesend, nach Angaben von Nebenklage-Anwalt Marco Burkhardt befindet sich die Frau derzeit in einer Reha-Einrichtung. Wahrscheinlich wird sie ihr ganzes Leben lang unter den Folgen des Fenstersturzes leiden, körperlich wie seelisch.

Der 35-Jährige soll seine Lebensgefährtin aus einem Zimmer im vierten Stock des Dormero-Hotels gestoßen haben, allerdings auf der Rückseite des Gebäudes. Quelle: Christian Elsner

Die 23-Jährige brach sich aufgrund des Aufpralls einen Wirbel, zog sich zudem komplizierte Brüche an Becken, Beinen und Armen zu. Ein Hotelgast hatte die Schreie des Opfers an jenem Donnerstagmorgen gehört; bevor die lebensgefährlich verletzte Frau in einer Klinik notoperiert wurde, konnte sie noch Hinweise auf den Täter geben. Nach dem aktuellen Zeitplan, erklärte der Vorsitzende Richter Stefan Joseph, will sie die Schwurgerichtskammer erst am vierten Verhandlungstag – das ist der 14. Juli – in den Zeugenstand rufen.

K. lebt von Ehefrau getrennt

Dem Vernehmen nach geht es der 23-Jährigen gesundheitlich sehr schlecht, nach einem längeren Krankenhausaufenthalt konnte sie sich nur im Rollstuhl vorwärts bewegen. Sie soll im Dormero-Hotel eine Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert haben, hatte zum Zeitpunkt der Tat aber keinen Job. Rico K. war als Koch in dem Südstädter Hotel beschäftigt, bewohnte dort dauerhaft ein Zimmer. Er ist verheiratet und hat eine zwölfjährige Tochter, lebt jedoch von seiner Frau getrennt. Die Beziehung zu der 23-Jährigen soll im Februar mehrere Monate alt gewesen sein.

Am Vortag des Verbrechens hatte die junge Frau gemeinsam mit K. ihren 23. Geburtstag gefeiert. Es steht im Raum, dass ihr Partner Drogenkonsument ist und anlässlich des Geburtstags in größerem Umfang Rauschgift zu sich genommen hat. Vermutlich handelte es sich bei dem Streit zwischen dem Paar um ein Eifersuchtsdrama, K. soll auch schon in einer früheren Beziehung sehr besitzergreifend und gewalttätig aufgetreten sein.

Von Michael Zgoll