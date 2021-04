Leserin Antje Oldenburg aus Ahlden: „Lobbygesteuerter Umweltminister“

Herzlake, Ebstorf, Rodewald: drei Welpenfähen, die an keinem Nutztierriss nachgewiesen wurden und für die es keine Abschussgenehmigung gab. Drei streng geschützte Tiere, die ohne vernünftigen Grund getötet wurden. Ihr sinnloser Tod wird kein einziges Schaf, kein Rind und kein Pferd vor einem Wolfsangriff schützen, denn da helfen bekanntlich nur geeignete Herdenschutzmaßnahmen. Wenn sich die „Versehen“ und „tragischen Irrtümer“ häufen, muss man sich fragen, ob die beauftragten Jäger tatsächlich nicht in der Lage sind, weibliche und männliche Wölfe anhand ihrer Geschlechtsmerkmale zu unterscheiden, oder ob dem serienmäßigen Abschuss „falscher Wölfe“ nicht doch eine Absicht zugrunde liegt.

Das Fazit der niedersächsischen Wolfspolitik unter der Ägide von Umweltminister Olaf Lies ist verheerend: eine Wolfsverordnung, für die aufgrund erheblicher fachlicher und rechtlicher Bedenken eine EU-Beschwerde vorliegt. Abschussgenehmigungen, die entgegen den rechtlichen Bestimmungen auf den Rissen ungeschützter Weidetiere basieren und den gesetzlich erforderlichen „engen zeitlichen Zusammenhang“ der Rissereignisse, für den die DBBW (Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, d. Red.) im Regelfall einen Zeitraum von maximal vier Wochen zugrunde legt, um ein Vielfaches überschreiten. Ein Minister, der die Herausgabe artenschutzrechtlicher Ausnahmegenehmigungen verweigert und den Bürgerinnen und Bürgern des Landes die im Grundgesetz verankerte Rechtsweggarantie nimmt. Ein lobbygesteuerter Umweltminister, der durch die Geheimhaltung den Umweltverbänden das Verbandsklagerecht verwehrt und angesichts des Desasters noch nicht einmal den Anstand hat, zurückzutreten. Dr. Antje Oldenburg, Ahlden

Zwei Wölfe stehen auf einem Feld bei Munster. Quelle: Konstantin Knorr

Leserin Angelika Banning aus Langenhagen: „Abschuss gehört klar geahndet“

Der Abschuss der beiden weiblichen Wolfswelpen ist eindeutig illegitim und gehört klar geahndet! Die nur als volksverdummendes Geeiere zu bezeichnenden Äußerungen durch Minister Lies, wonach es sich nicht um Welpen handele, ist eine Ungeheuerlichkeit! Für wie uninformiert hält der Minister die Bürger dieses Landes? Angelika Banning, Langenhagen

Leserin Helga Körnig aus Schwarmstedt: „Freibrief für die Dezimierung“

Als Ministerialbeamtin a. D. bin ich sehr irritiert und bestürzt über das Rechtsverständnis der Landesregierung. Schon die Niedersächsische Wolfsverordnung vom 20. November 2020 lässt Zweifel an der in Niedersachsen herrschenden Gesetzestreue aufkommen. Nach internationalem, europäischem und sogar deutschem Bundesrecht ist der Wolf eine „ streng geschützte“ Art, die nicht bejagt oder gar in ihrem Bestand gefährdet werden darf.

Nach dem Washingtoner Abkommen, der Berner Konvention und nach Europäischem Recht (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH)) ist der Wolf bereits jetzt streng geschützt. Das Bundesrecht wird zurzeit angepasst. Hier nun war die Landesregierung unter Missachtung der internationalen rechtlichen Vorgaben vorgeprescht; Wölfe dürfen in Niedersachsen bereits präventiv abgeschossen werden, bevor überhaupt ein Schaden angerichtet wurde. Das ist ein Freibrief für die Dezimierung der hier lebenden Wolfsrudel und widerspricht jeglichem Rechtsverständnis. Gemäß der Wolfsverordnung muss der Umweltminister für einzelne Tiere zwar besondere „Abschussgenehmigungen“ erteilen. Das bedeutet aber nichts! Denn die Jäger dürfen ungestraft auch mal andere Wölfe töten.

So geschehen im Februar im Kreis Cloppenburg und im Kreis Uelzen. Es handelt sich in beiden Fällen um weibliche Welpen. Für den Umweltminister ist das kein Problem: Er definiert „Welpen“ einfach um in „juvenile Wölfe“, die aber auch nicht hätten erschossen werden dürfen – es lag ja keine Genehmigung vor. Im Zweifel dürfen Jäger mal danebenschießen und den Falschen erwischen. Welche gruseligen Aussichten für Spaziergänger!

Unsere große Sorge: Müssen wir uns jetzt auf eine Stufe mit Staaten wie Ungarn, Polen oder der Türkei stellen, die die Rechtsstaatlichkeit nicht so ernst nehmen? Wehret den Anfängen! Man kann nur hoffen, dass demnächst die Gerichte eingeschaltet werden und solchen Übergriffen Einhalt gebieten. Dr. Helga Körnig, Schwarmstedt

Leser Volker Kroh aus der Wedemark: „Politisch verschuldete Wolfsplage“

Dass so viele Wölfe überfahren werden, ist nicht verwunderlich. Jedes Lebewesen, so auch der Wolf, benötigt ein geeignetes Habitat, um sich sicher entwickeln, leben und fortpflanzen zu können! Deutschland ist für 2000 Wölfe viel zu klein, zu dicht besiedelt (83 Millionen Einwohner bedeuten 237 Personen pro Quadratkilometer) und besitzt ein sehr dichtes Verkehrsnetz. Im Vergleich mit Frankreich (500 Wölfe Obergrenze) müssten wir in Deutschland maximal 279 Grauhunde dulden!

Der aktuelle Bestand in den vom Wolf besiedelten Bundesländern hat einen Wolfsbestand von etwa 2000 bis 2400 Tieren erreicht. Im Mai kommen noch 730 bis 880 Welpen dazu, die neuen Lebensraum benötigen. Die aus dem Osten zuwandernden Jungwölfe aus dem Wolfsjahr 2018/2019 oder 2019/2020 kommen noch hinzu! Ergo: Wir haben eine politisch selbst verschuldete Wolfsplage, die wir so schnell nicht in den Griff bekommen werden! Wer sind hier die Gewinner, wer die Verlierer? Volker Kroh, Wedemark

