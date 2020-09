Hannover

Ralph Uelsmann würde gern unterrichten, aber er darf es nicht. Der 64-jährige Lehrer würde gerne seinen Schülern, die im nächsten Jahr Sportabitur machen, praktische Tipps für Speerwerfen, Hürdenlauf und Stabhochsprung geben. Oder seiner 11. Klasse erklären, wie man sich am besten für einen Praktikumsplatz bewirbt. Doch Uelsmann, früher selbst Leistungssportler, darf nicht unterrichten, obwohl er erwiesenermaßen gesund ist.

Corona-Test negativ, trotzdem Quarantäne

Uelsmann ist seit 1999 Lehrer an der Marie-Curie-Schule, einer Kooperativen Gesamtschule ( KGS) in Ronnenberg. Noch bis Donnerstag muss Uelsmann in Quarantäne bleiben, er darf seine Wohnung nicht verlassen, nicht einkaufen, nicht spazieren gehen, schon gar nicht an der Schule arbeiten. Und das, obwohl sein Corona-Test negativ ausgefallen ist. So sind die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts im Quarantänefall.

Für mehrere Klassen fällt der Unterricht aus

„Das verstehe ich nicht“, sagt der Lehrer. Schließlich seien von seinem Ausfall nicht nur die Schüler des 12. Jahrgangs betroffen, die selbst als Erstkontaktpersonen eines infizierten Mitschülers in Quarantäne müssen, sondern auch noch Klassen und Kurse aus anderen Jahrgängen, die normal weiter in der Schule unterrichtet werden. Wenn ein Lehrer in Quarantäne muss, sind ungleich mehr Lerngruppen betroffen als nur die Klasse mit den infizierten Schüler.

Da ist zum Beispiel die 11. Klasse, in der Uelsmann nicht nur Sport, sondern auch Erdkunde und Politik gibt – insgesamt sieben Stunden in der Woche, die jetzt wegfallen. Auch wenn Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) immer betont, dass Quarantäne keinen Unterrichtausfall bedeute, weil die Schüler ja zuhause lernten, für Uelsmann sind per E-Mail zugesandte Onlineaufgaben kein adäquater Ersatz für echten Unterricht.

Computerraum nicht ausgelegt für 22 Schüler

Für Videounterricht fehle ihm privat die technische Ausstattung, sagt der 64-Jährige, und auch das inhaltliche Wissen. Zudem hätten auch seine Schüler zu Hause ganz unterschiedliche Bedingungen, und der Computerraum der Schule sei auch nicht für Videounterricht mit 22 Schülern an 22 Bildschirmen ausgelegt. Individuelle, auf den Leistungsstand der Schüler zugeschnittenen Onlineaufgaben könne er auch nicht stellen, da er die Schüler in diesem Schuljahr, das erst vor zwei Wochen angefangen hat, erst wenige Stunden kennengelernt habe.

Durch die zweiwöchige Quarantäne seien ihm wichtige Unterrichtszeit mit seinen Schülern verloren gegangen, sagt Uelsmann. Und das in einer Zeit, in der jeder persönliche Kontakt doch so wertvoll sei.

Von Saskia Döhner