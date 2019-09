Hannover

Sebastian Pufpaff nennt die Dinge nicht beim Namen. Jedenfalls kündigt er ohne Angabe von Gründen bei seiner Show im Theater am Aegi an, gänzlich auf Namen von Politikern oder Parteien verzichten zu wollen. Und er hält es durch in seinem gut zweistündigen Programm. „Wir nach“ ist das dritte Bühnenprogramm des Kabarettisten, der regelmäßig in der ZDF-Satiresendung „ heute-show“ auftritt. Dass es ein neues Programm ist, zeigt sich schon daran, dass E-Scooter darin vorkommen.

Präsident mit Meerschweinchen-Frisur

Na gut, zwischendurch muss Pufpaff sich behelfen, um die Namensregel einzuhalten. Er nutzt dann Formulierungen wie den „Präsidenten mit dem Meerschweinchen als Frisur“. Und zur Partei mit den meisten Verschwörungstheoretikern in ihren Reihen sagt er: „Ich verrate Ihnen nicht den Namen. Raten Sie doch einfach mal ins Blaue hinein.“ Das Publikum jubelt.

Gibt sich gern arrogant: Sebastian Pufpaff. Quelle: Michael Wallmüller

Am Ende scheinen sich alle einig zu sein im Saal: Elterntaxis sind doof, Klimawandel auch und die AfD sowieso. Doch bis zu diesem versöhnlichen Schluss ist es kein leichter Weg. In der ersten Hälfte des Programms verlangt der Kabarettist seinem Publikum einiges ab. Er steigert sich in die Rolle des Wutbürgers hinein, schimpft und zetert, gibt das kapitalistische, sexistische, arrogante Arschloch. Das Standardoutfit – schicker Anzug, gegelte Haare, Sneaker – passt perfekt dazu. Bei Witzen über tote Kinder und Vergewaltigungen klatschen die Zuschauer verhalten. Pufpaff übertreibt zwar gnadenlos, aber doch so überzeugend, dass sich der Zuschauer hin und wieder fragen muss: Meint der das ernst?

„Retten Sie die Umwelt!“

Meint er nicht. Das wird spätestens nach der Pause überdeutlich. Dann hält der Kabarettist ehrlich wütende Ansprachen und fordert das Publikum auf, in der Welt etwas zu verändern, sich beim Klimaschutz zu engagieren oder für einen besseren Zugang zu Bildung. Am Schluss versucht er, all die Ernsthaftigkeit wieder ironisch zu brechen und sich darüber lustig zu machen. Doch dafür haben die Appelle zu viel Raum eingenommen an diesem Abend. Was schließlich hängen bleibt ist die Aufforderung: „Retten Sie die Umwelt!“

Und das kann wirklich nicht schaden.

Zusatzshow: Sebastian Pufpaff kommt am Sonnabend, 16. Mai, um 20 Uhr erneut ins Aegi.

Von Johanna Stein