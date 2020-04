Hannover

Was geschah mit dem 28-jährigen Kadir A., der vor Ostern mit dem Zug von Bielefeld nach Hannover reiste, um seine Familie zu besuchen und dessen Leiche mehr als eine Woche nach seiner Abreise halb verscharrt auf dem Jakobifriedhof in Kirchrode entdeckt wurde? Dieses Rätsel versucht die Kripo derzeit zu lösen. Deshalb haben die Ermittler am Freitag ein Foto des Opfers veröffentlicht und suchen weiter nach Zeugen.

Mit diesem Foto des getöteten Kadir A. sucht die Polizei nach Hinweisen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Quelle: privat/HAZ

Bislang halten sich die Ermittler äußerst bedeckt und, geben kaum Auskünfte auf Nachfragen. Bekannt ist nur, dass Kadir A. am 5. April ein letztes Lebenszeichen von sich gegeben hat. Er schickte seinen Angehörigen eine Sprachnachricht aus dem Zug, mit dem er unterwegs war, um zu sagen, dass er bald in Hannover ankommen würde. Im Hintergrund ist die Durchsage des Zugbegleiters zu hören, der die nächste Haltestelle in Wunstorf-Haste ankündigt. Dann verliert sich die Spur des 28-Jährigen. Bei seinen Angehörigen kam er nie an. Am 7. April wurde der 28-Jährige bei der Polizei in Bielefeld als vermisst gemeldet.

Der Name der Mordkommission „Zündschnur“ ergibt sich aus diesem Tattoo des Toten. Es zeigt einen aggressiven Stier mit einer Bombe in der Hand. Quelle: privat/HAZ

Erst am Morgen des 15. April entdecken Mitarbeiter des Jakobifriedhofs an der Straße Kleiner Hillen seine Leiche. Der Tote wies nach HAZ-Informationen zahlreiche, schwere Verletzungen auf und war deshalb nicht sofort zu identifizieren. Angehörige konnten die Leiche dennoch zweifelsfrei als die von Kadir A. erkennen, denn der 28-Jährige trug ein auffälliges Tattoo – einen aggressiven Stier, der eine Bombe in der Hand hält. Nach diesem Tattoo hat sich die inzwischen eingesetzte Mordkommission benannt, die sich den Namen „Zündschnur“ gegeben hat.

Vollkommen unklar ist bis heute, warum sich Kadir A. in Kirchrode aufgehalten haben könnte. „Seine Familie lebt in einem ganz anderen Stadtteil und hat keinen Bezug zu Kirchrode“, sagt Anwalt Pascal Ackermann, der die Familie von Kadir A. vertritt. Den Angaben des Juristen zufolge seien sich die Angehörigen sehr sicher, dass der Fall schnell aufgeklärt werden könne. „Sie haben hohes Vertrauen in die Arbeit der Polizei“, sagt Ackermann der HAZ. Insbesondere der Vater des 28-Jährigen sei derzeit trotz der Umstände sehr gefasst, teilte der Rechtsanwalt mit.

Vertritt die Familie des Getöteten: Rechtsanwalt Pascal Ackermann. Quelle: Michael Zgoll

Kadir A. hat in Bielefeld als Verkäufer gearbeitet. Er hatte einen Betreuer, weil er an Depressionen erkrankt war und an Epilepsie litt. Seine Schwester erklärte gegenüber einer türkischen Zeitung, ihr Bruder habe keine Feinde gehabt und sei auch nicht bedroht worden. Die Mordkommission Zündschnur sucht dringend Zeugen, die Hinweise geben könne, wo sich Kadir A. ab dem 4. April aufgehalten hat und in wessen Begleitung er gewesen ist. Zudem warten die Ermittler auf die Auswertung der Spuren, die am Donnerstag rund um den Fundort der Leiche gesichert wurden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner