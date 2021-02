Hannover

So eisig war es lange nicht in Hannover. Die Kältewelle der vergangenen Woche hat logischerweise dazu geführt, dass mehr geheizt wurde als sonst. Den Höhepunkt der benötigten Heizenergie verzeichnete Enercity nach eigenen Angaben am Dienstag, 9. Februar.

Ein Großteil der Heizenergie in der Landeshauptstadt kommt aus den Enercity-Kraftwerken in Linden und Stöcken. „An den kalten Tagen liefen unsere Kraftwerke auf Hochtouren“, sagt Enercity-Sprecher Dirk Haushalter. Tagsüber seien zusätzlich sogenannte Spitzenlastkessel zugeschaltet worden, um den Bedarf zu decken. Das sind spezielle Heizstationen, die die Kraftwerksleistung unterstützen. „Auch mit dem Fernwärmespeicher in Herrenhausen lassen sich Tagesspitzen gut abdecken“, sagt Haushalter.

Höhere Auslastung zuletzt 2018

Am Dienstag, 9. Februar, erreichten die Kraftwerke mit 10,7 Gigawattstunden den bisher höchsten Energieabsatz in diesem Jahr. Zum Vergleich: Der absatzstärkste Tag im Jahr 2020 war der 24. Januar mit 7,7 Gigawattstunden. Das sind etwa 39 Prozent weniger als am vergangenen Dienstag.

Man muss einige Zeit zurückgehen, um noch heizintensivere Tage zu finden. Laut Enercity gab es im Februar 2018, im Februar 2012 und im Januar 2010 jeweils Tage, an denen der Absatz über 11 Gigawattstunden lag. „Insofern war letzte Woche kein Welt- oder gar Jahrhundertereignis“, sagte Haushalter.

Heizbedarf hatte auch Auswirkungen auf die Luftqualität

Der erhöhte Heizbedarf hatte auch Auswirkungen auf die Luftqualität in Hannover. Das Gewerbeaufsichtsamt in Hildesheim bestätigte, dass sowohl die Feinstaubwerte als auch die Stickstoffkonzentration in der Luft mit dem Sinken der Temperaturen gestiegen seien. Allerdings hätten sich die Werte sowohl beim Feinstaub als auch beim Stickstoff im üblichen Schwankungsbereich und damit deutlich unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten befunden.

Von Yannick von Eisenhart Rothe