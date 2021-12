Kältebus versorgt frierende Obdachlose auf Hannovers Straßen

Hannover

An diesem Abend gibt es auf dem Goseriedeplatz Erbsensuppe mit Bockwürstchen – und zum Nachtisch Schokoladenpudding. „Den Schokopudding hatte sich in der letzten Woche eine Frau gewünscht – und wir versuchen, Wünsche zu erfüllen“, strahlt Charlotte Jarosch von Schweder am Einsatzwagen der Malteser.

Kältebus ist Teil der Winternotprogramms der Stadt Hannover

Zugig ist es. Die Kälte dringt durch Jacken und Hosen. Peter Wefer (60) hat sich gerade einen Teller heißer Suppe geholt und genießt die Mahlzeit. „Ich freue mich, hier abends Menschen zu treffen“, sagt er. Und dass ihm das kostenlose Essen hilft, etwas Geld zu sparen, das er zum Beispiel für Kleidung braucht. „Ich habe Schuhgröße 46, da bekomme ich kaum ordentliche gebrauchte Schuhe – aber sie neu zu kaufen ist teuer, wenn man von Hartz-IV lebt“, sagt Wefer.

Der Kältebus ist ein Angebot der Stadt aus dem Winternothilfeprogramm. Täglich fährt eine der Hilfsorganisationen Standorte in der Innenstadt an, um Menschen Nahrung, Hygieneartikel und ein paar warme Worte zu bringen. Immer donnerstags erledigen Ehrenamtliche der Malteser den Job. Das Essen liefert der Cateringservice Hagedorn von Gastronom Björn Hensoldt.

80 Portionen am Abend

80 Portionen hat Hensoldt mitgebracht. Die ersten werden an der Goseriede verteilt, später geht es am Kröpcke weiter. Hensoldt ist so begeistert vom Engagement der Malteser, dass er der Organisation beigetreten ist. „Obwohl ich gar nicht katholisch bin“, sagt er.

„Viele sind längst Stammgäste geworden“: Der Kältebus der Malteser hält an der Goseriede. Quelle: Samantha Franson

Auf dem steinernen Goseriedeplatz haben sich derweil zwei Schlangen gebildet: Die einen stehen an der Essensausgabe an, die anderen beim Kaffeestand. Allen, die aufgegessen haben, gibt Jarosch von Schweder noch eine weihnachtliche Süßigkeit mit auf den Weg. „Wir machen das jetzt seit zwei Jahren, viele sind längst Stammgäste geworden“, sagt sie freundlich, aber auch mit etwas bitterer Stimme. Stammgäste heißt eben auch, dass die Menschen über lange Zeit auf Hilfe angewiesen sind.

Goseriede statt Raschplatz

In der vergangenen Woche, als es Grünkohl gab, hat sich Ordnungsdezernent Axel von der Ohe die Essensausgabe angeschaut – und sich darüber informiert, warum die Hilfsorganisationen nicht ganz zufrieden sind mit den Standorten. Ursprünglich hielt der Kältebus am Raschplatz und Kröpcke, doch die Stadt hatte verfügt, dass statt des Raschplatzes die Goseriede angefahren werden solle.

„Der Standort hat kein Laufpublikum, die Menschen müssen extra herkommen – wir würden eigentlich lieber wieder zum Raschplatz zurück“, sagt Jarosch von Schweder. Von der Ohe versprach, das Thema ins Rathaus mitzunehmen. Aber dann hat er erstmal fleißig Suppe ausgeschenkt und das Team bis zum Kröpcke begleitet.

Spenden und Hilfe willkommen

Die Malteser freuen sich über Spenden und weitere Helferinnen und Helfer. Wer die Organisation unterstützen will, kann sie unter Telefon (0511) 95986-36 erreichen. Nur Kleidungsspenden sind derzeit aus logistischen Gründen nicht erwünscht.

Von Conrad von Meding