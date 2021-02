Hannover

In den vergangenen Nächten hat er noch am Kanal geschlafen, im Freien. „Bei Minusgraden, mit Rucksack und Zelt“, sagt der Mann in der Lederjacke. Seit drei Jahren lebe er auf der Straße, sagt er, aber ganz sicher ist er da nicht: „Man hört irgendwann auf, die Jahre zu zählen.“ Dann sieht der 47-Jährige sich in der Marktkirche um. „In einer Kirche habe ich noch nie geschlafen – Weltpremiere!“, sagt er mit bitterer Ironie.

Angesichts der Kältewelle haben Marktkirche und Diakonisches Werk die Marktkirche nachts für Obdachlose geöffnet. Auch die neue Wärmestube der katholischen Kirche an der Basilika St. Clemens steht rund um die Uhr offen. Auf dem Boden der Marktkirche liegen Schaumstoffmatten, an einem Tisch geben Ehrenamtliche heißen Tee und Brötchen aus. Am Portal prangt ein Schild: „Kein Alkohol, keine Zigaretten in der Kirche.“

Anzeige

Angebot wird gut angenommen

In den Abendstunden füllt sich das Gotteshaus rasch; etwa zehn Bedürftige und zwei Hunde haben hier Platz. Das Angebot werde gut angenommen, die Not sei groß, sagt Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann. „Kirchen sind schon immer Schutzräume für Menschen in Not gewesen“, betont Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes.

Ein sicherer Schlafplatz: Obdachlose haben in der Marktkirche eine Unterkunft für die Nacht gefunden. Quelle: Kutter

„Man kann sich gar nicht tief genug vor denen verbeugen, die das möglich gemacht haben“, sagt der 63-jährige Mariusz, der schon die dritte Nacht hier verbringt. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sind in der Kirche präsent. Ehrenamtliche berichten, dass nachts schon mal ein Lieferant eines Pizzabringdienstes spontan überzählige Ware hier abliefere.

In eine der städtischen Notunterkünfte würde er nicht gehen, sagt ein Obdachloser. „Da gibt es Drogen und Gewalt.“ Obwohl er selbst den Glauben an Gott verloren habe, fühle er sich hier sicher: „Die Kirche ist doch ein heiliger Ort.“

Hier finden Obdachlose Hilfe Angesichts der Kältewelle haben Stadt und Kirchen ihre Hilfsangebote massiv ausgeweitet: Die Marktkirche ist für Übernachtungen zunächst bis zum 14. Februar geöffnet, je nach Wetterlage kann das Angebot verlängert werden. Die katholische Kirche hat ihre neue Wärmestube und den Tagestreff des Caritasverbandes, beides in unmittelbarer Nähe der Basilika St. Clemens, rund um die Uhr geöffnet. Dort gibt es warme Getränke, einen Imbiss und Plätze zum Ausruhen. Der Anlaufpunkt im Tagesaufenthalt Schulzentrum Ahlem ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Und die Volkshochschule steht derzeit von 7.30 Uhr bis 18 Uhr Obdachlosen zur Verfügung. Ehrenamtliche stehen auch für Gespräche bereit; außerdem gibt es dort Getränke und Imbisse. Für Schlafpausen gibt es Yogamatten.

Die Diakonie in Niedersachsen fordert indes jenseits kurzfristiger Soforthilfen ein Umdenken: „Grundsätzlich müssen wir uns in der Wohnungslosenhilfe von Gemeinschaftsunterkünften und Mehrbettzimmern verabschieden“, sagt Vorstandssprecher Hans-Joachim Lenke.

„Das Angebot wird gut angenommen, die Not ist groß“: Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann vor den Schlafstätten der Obdachlosen. Quelle: Kutter

Im Oktober hatten Obdachlose das Naturfreundehaus, in dem sie zeitweise untergekommen waren, räumen müssen. Nach massiver Kritik hatte die Stadt daraufhin ein Haus in Döhren angemietet, in dem Betreuungskräfte Betroffenen helfen sollen, wieder auf die Beine zu kommen.

Man müsse die Unterbringung von Obdachlosen „langfristig anders aufstellen“, sagt auch die neue Sozialdezernentin Sylvia Bruns. Sie favorisiere Projekte nach der „Housing-first-Strategie“, bei der man Betroffenen zunächst eine feste Bleibe verschaffe. Doch Hoffnung machen ihr auch kurzfristige Projekte wie das der Marktkirche: „Da zeigt sich, dass Hannover eine solidarische Stadt ist.“

Von Simon Benne