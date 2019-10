Bothfeld/List

Die Erkenntnis am Lenkrad ist für die Schüler überraschend: Je näher eine Person vor dem Lastwagen steht, desto weniger sieht der Fahrer in seiner Kabine hoch oben von ihr. „Ich habe meinen Freund erst so ab einer Entfernung von vier Metern gesehen“, sagt Sechstklässler Christian (11). Mit seinem Jahrgang nimmt er an einem Aktionstag zum toten Winkel auf dem Schulhof der Außenstelle der Käthe-Kollwitz-Schule an der Gottfried-Keller-Straße teil. Eika (11) berichtet, dass ihre Freundin Lara fünf bis sieben Meter weit weg gehen musste, damit sie vom Fahrersitz aus überhaupt in deren Augen gucken konnte. „Als ich in den Rückspiegel sah, konnte ich unsere Hofeinfahrt gar nicht mehr erkennen.“

Während die eine Schülergruppe mit ihren Fahrrädern ein Geschicklichkeitstraining absolviert und enge Kurven um Hütchen fährt, lernen die anderen Kinder die Perspektive eines Lastwagenfahrers kennen.

Verständnis für Lage der Lkw-Fahrer wecken

Den Aktionstag, den Sportlehrer Mathias Haase zusammen mit seiner Kollegin Merle Doering und Vertretern von Polizei, ADAC und United Parcel Service ( UPS) ausrichtet, soll gegenseitiges Verständnis wecken. „Es ist wichtig, auch die Sicht der anderen Verkehrsteilnehmer zu sehen“, sagt Kontaktbeamter Detlef Martin. Die klassische Situation sei bekannt: Ein Lastwagen und ein Radfahrer warten an der Ampel, der Lkw kann den Radfahrer nicht sehen, weil beide auf gleicher Höhe warten, dann übersieht er ihn beim Rechtsabbiegen. Es gebe noch viel mehr tote Winkel, die ein Lkw-Fahrer nicht einsehen könne.

Auf kurze Entfernung kann man aus der Fahrerkabine nur wenig sehen: Karl-Heinz Pinkpank, Moderator für Verkehrssicherheit beim ADAC, erklärt einer Schülerin die Perspektive des Lkw-Fahrers. Quelle: Tim Schaarschmidt

Assistenzsysteme und 360-Grad-Kameras seien längst keine Standardausrüstung, sagt Ralf Eschemann, bei UPS Fuhrparkleiter für Gesamteuropa, deshalb sind für den Aktionstag die zusätzlichen Spiegel an dem Lieferwagen auch abgeklebt worden. „Die Schüler sollen sich in die Lage des Lkw-Fahrers hineinversetzen können, sie sollen eine Vorstellung davon bekommen, was ein Lkw-Fahrer sieht. Als Grundregel gilt: Wenn ich dem Fahrer nicht in die Augen sehen kann, kann er mich auch nicht sehen.“ Kommunikation über Blicke sei immer hilfreich. Anders als im Flugzeug habe der Lastwagenfahrer keinen Co-Piloten dabei, er müsse das Navigationsgerät und die anderen Verkehrsteilnehmer im Blick behalten und dazu käme der ständige Termindruck. Bei UPS müsse kein Fahrer in seinem Auto schlafen, betont Eschemann, die Touren seien nie länger als viereinhalb Stunden in eine Richtung, sodass der Fahrer immer noch wieder zurückkommen und zu Hause schlafen könne.

„Kinder kennen sich zu wenig im Verkehr aus“

Moderiert wird das Sicherheitstraining von Karl-Heinz Pinkpank. Viele Kinder kennen sich im Verkehr zu wenig aus, bemängelt der 62-Jährige, die Bedeutung von Verkehrsschildern sei nur wenigen geläufig, viele Fünfjährige erleben Kreuzungen nicht als Fußgänger, sondern nur aus der Perspektive eines Autorücksitzes. Auch Lehrerin Doering hat erlebt, dass viele Schüler keine für sie passenden Fahrräder haben. „Manche sind viel zu groß, andere zu niedrig eingestellt, manche Kinder sind sehr unsicher im Sattel.“ Angesichts der guten Verkehrsanbindung der Schule kämen wohl viele lieber mit Bus und Bahn.

Für Milla, Pauline und Lena (alle elf) gilt das nicht. Sie fahren täglich mit dem Rad zur Schule oder nachmittags zum Sport. Nur nicht bei Regen.

Von Saskia Döhner