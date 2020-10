Hannover

Pop-Art-Künstler Niko Nikolaidis ist in Deutschland einer der angesagtesten Nachwuchskünstler – und hat jetzt in Hannover einen Kaffeeadventskalender gestaltet. Nikolaidis hat gemalt, die Kaffeemanufaktur Hannover die Objekte produziert. Zwei Varianten verkauft die Manufaktur ab dem 26. Oktober: eine mit gemahlenem Kaffee in Papierfilterbeuteln und eine mit ganzen Bohnen.

Für Nikolaidis gehören Kaffee und Kunst zusammen: „Kaffee hat mir schon dazu verholfen, einige kreative Nächte durchzustehen und wertvolle Werke zu kreieren“, sagt er. Doch nicht nur der Künstler war an dem Kalender beteiligt. Einige Produktionsschritte übernimmt die Lebenshilfe Peine-Burgdorf, mit der die Kaffeemanufaktur seit einigen Jahren kooperiert.

Kaffee aus aller Welt

Insgesamt umfasst das Sortiment der Manufaktur rund 40 Sorten. Einige finden sich nun im Kalender wieder. Neben einigen Klassikern gehören dazu der Manufaktur zufolge auch exotische Varianten, wie beispielsweise eine weihnachtliche Kaffeemischung aus Brasilien. Auch ein Kaffee aus den Bergen Kolumbiens und der nördlichst angebaute Kaffee der Welt, eine Sorte aus Nepal, sollen enthalten sein.

Die exklusiven Sorten spiegeln sich allerdings auch im Preis wider, denn ganz günstig ist der Adventskalender nicht. Die Variante mit gemahlenem Kaffee bietet die Manufaktur für 59,90 Euro, die mit ganzen Bohnen für 79,90 Euro an. Erhältlich ist der Kalender in den Outlets der Manufaktur, am Sonnabend im Werksverkauf, in der Tourist Information und im Internet auf der Seite hannoversche-kaffeemanufaktur.de.

Von Thea Schmidt