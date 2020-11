Hannover

Neulich rappelte nachts bei Kai Hornung das Handy. Normalerweise ein Grund, sich Sorgen zu machen. In diesem Fall nicht. Denn es waren Gratulanten. Aus anderen Zeitzonen. Und wenig später wusste Hornung, was die Organisatoren des renommierten australischen Wettbewerbs International Landscape Photographer of the Year einige Tage zuvor gemeint hatten, als sie ihm geheimnisvoll andeuteten, er habe „irgendwas gewonnen“. Nun war klar: Der Hannoveraner war einer der beiden Hauptpreisträger, ausgezeichnet für das beste Landschaftsbild des Jahres.

Mit der Cessna über dem isländischen Hochland

Entstanden ist es 2019 hoch über dem Hochland Islands, in der Nähe von Landmannalaugar, wo wie so oft auf dieser faszinierenden Insel viel Natur ganz nah zusammenrückt, als ob sie für die Kamera posieren wollte. Auf dem Foto namens „Life Stream“, das Hornung aus einer Cessna gemacht hat, schlängelt sich Wasser in einem kargen Flussbett durch eine kantige Hochebene, die vor Farben nur so strotzt. „Wenn du das malst und jemandem zeigst, wird er dich fragen, was du geraucht hast“, sagt der Fotograf, der Island seit 2018 viermal bereist und dabei Tausende Male auf den Auslöser gedrückt hat. Auf seinen Expeditionen geht er oft weite Wege mit seiner Ausrüstung – hat aber auch um die isländischen Foto-Hotspots keinen Bogen gemacht. „Es sind ja einfach schöne Orte.“

Orte, die Hornung durch ungewöhnliche Blickwinkel festzuhalten versucht, Orte, die er durch Weglassen des Himmels und somit eines wichtigen Orientierungspunktes verrätselt – und, wenn erlaubt, durch Bildbearbeitung. Beim International Landscape Photographer of the Year ist das ausdrücklich erlaubt. Für ihn sei Landschaftsfotografie nicht in erster Linie Dokumentation, sagt Hornung. Er sucht in der Natur vor allem nach künstlerischen Ausdrucksformen. Bei der Reiseplanung und Motivsuche, ob Portugal, Lofoten oder Harz, hilft ihm unter anderem eine gängige Kartensoftware: „ Google Maps ist mein bester Freund geworden.“

Vorbilder haben gratuliert

In Hannover kennt man Hornung bislang nicht in erster Linie als Fotograf. Beruflich ist er im Versicherungs- und Finanzwesen heimisch, privat war und ist er in verschiedenen Rockbands (Sonic Front, Soon Is Now) zu erleben. Vor zwölf Jahren ging das Fotografieren los, seit 2016 mit einem professionellen Anspruch. Hornung gibt bereits Onlineworkshops und will Bücher veröffentlichen. Der jetzige Preis wird seinen Zielen vermutlich nicht abträglich sein. „Es haben sogar einige meiner Vorbilder gratuliert.“ Und dafür kann man sich nachts auch schon mal wecken lassen.

Von Uwe Janssen