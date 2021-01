Die Aachener Firma BOB will auf dem Areal von Hannovers ehemals größtem Freizeitsportcenter ein besonders ökologisches Bürohaus errichten. Der Abriss der alten Kaifi-Lodge beginnt noch im Januar.

Abriss am Fischerhof beginnt – und der Neubau eines Bürocenters

Hannover - Abriss am Fischerhof beginnt – und der Neubau eines Bürocenters

Hannover - Abriss am Fischerhof beginnt – und der Neubau eines Bürocenters