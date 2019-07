Es ist noch früh am Morgen, meine Frau kommt mir im Flur entgegen und schwenkt die Zeitung: „Da hast Du ja einen schönen Bock geschossen.“ „Wie bitte?“ „In der Geschichte über die bakterienverseuchten Rostbratwürstchen steht was von kalorienbildenden Einheiten.“ „Hä?“ „Das muss aber koloniebildende Einheiten heißen.“ „Wie bitte?“

Mir schwant nichts Gutes. Meine Frau ist Biologielehrerin, in naturwissenschaftlichen Angelegenheiten ist Widerspruch riskant. Ich werfe einen Blick in besagte HAZ. „Laborleiter verschwieg Behörden gefährliche Keime in Würstchen“ ist mein Bericht überschrieben. Und tatsächlich: In Zeile 18 habe ich im Zusammenhang mit der Vermehrung von Listerien die Abkürzung KbE/g – die mir bis dato nicht geläufig war – mit kalorienbildende Einheit pro Gramm übersetzt. Was Blödsinn ist. Und peinlich.

Blitzschnell versuche ich meine Recherche zu rekonstruieren. Und komme zu dem Schluss, dass man Privates und Berufliches tatsächlich niemals vermischen sollte. Seit ich im Sommerurlaub ein paar Pfunde draufgesattelt habe, geht mir das Thema Abnehmen wieder häufiger durch den Kopf. Und so haben sich zwischen das Nachlesen zum Kürzel KbE/g und das Schreiben meines Textes die Kalorien geschmuggelt.

Doch bevor ich dazu komme, eine Entschuldigung zu stammeln, legt meine Frau den Finger in die Wunde. Gnadenlos. „Als kalorienbildende Einheit könnte man ja wohl eher dich bezeichnen, nicht das Bakterium.“

Drei Lehren ziehe ich aus diesem Gespräch.

Erstens: Ich werde Keime in Rostbratwürstchen künftig nur noch in koloniebildenden Einheiten pro Gramm bemessen.

Zweitens: Auch Biologinnen sind nicht davor gefeit, Privates und streng Wissenschaftliches zu verquicken und dann unhaltbare Behauptungen in die Welt zu setzen.

Drittens: Um meiner persönlichen Koloniebildung von Kalorien zu wehren, werde ich in den nächsten Wochen mehr Salat und weniger Schokolade essen. Zumindest werde ich konsequent versuchen, daran zu arbeiten.

Von Michael Zgoll