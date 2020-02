Hannover

Rund 15.800 Hunde leben im Stadtgebiet von Hannover – und produzieren täglich etwa 7500 Kilogramm Hundekot. Viele Menschen stören sich beim Thema Sauberkeit in Hannover vor allem an den Hinterlassenschaften der Tiere auf Gehwegen, Spielplätzen oder im Gebüsch – das zeigt eine Umfrage. Der regionale Abfallentsorger Aha hat deshalb am Freitag mit einem Aktionstag gegen Hundekot am Fiedelerplatz im Stadtteil Döhren Bürger informiert – und will beim Thema mobil machen. „Einen Hundehaufen liegen zu lassen ist kein Kavaliersdelikt“, sagt Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung in Hannover.

Wo sind die Hunde, wo sollen die Beutelspender stehen?

Quast will die Beseitigung von Hundekot im Stadtgebiet zukünftig zentral bei Aha steuern. Derzeit liegt die Verantwortung unter anderem bei der Stadt, zudem gibt es viele private Initiativen die Beutelspender aufstellen. „In manchen Bezirken läuft es deshalb gut, in anderen weniger“, meint Quast. Er und sein Team prüfen deshalb die Datenlage, wo genau sich die Hunde befinden, auf welchen Wegen sie laufen – und wo passende Beutelspender sowie Mülleimer angebracht werden sollen. Ende 2020 will er dem Rat einen Vorschlag präsentieren. Ob die Lösung gegen Hundekot dann am Ende groß, mittel oder klein sei, müsse man sehen. „Hauptsache, sinnvoll“, sagt Quast. Der Rat entscheidet mit der Größe des Konzepts auch über die Kosten.

Aha will plastikfreie Alternative zu traditionellen Beuteln

Christian Salzmann zeigt seine Erfindung Poopick, mit der Hundebesitzer plastikfrei den Kot ihrer Tiere aufsammeln können. Quelle: Tim Schaarschmidt

Teil des neuen Plans könnte dann auch eine Alternative zu den üblichen schwarzen Plastikbeuteln sein. Die hat Unternehmer Christian Salzmann aus Braunschweig entwickelt. Bei Poopick handelt es sich um eine innovative Hundekotschaufel, die klimaneutral ist. Salzmann lässt sie in Deutschland produzieren und verwendet nach eigenen Angaben ausschließlich Recyclingpapier und Holzreste, kein Plastik. Er bietet die Boxen in drei Größen an, alle haben innen eine Art Frischepapier, damit die Besitzer auch bei Durchfall der Hunde den Kot aufnehmen können. „Das ist die meistgestellte Frage zum Produkt, weil häufig kein Mülleimer in der Nähe sei“, sagt Salzmann der HAZ. Im Langenhagener Stadtpark sind bereits seit November Poopick-Spender aufgestellt worden. Die HAZ hat sie bei der Vorstellung (zu Demo-Zwecken mit Schokoküssen) getestet – hier lesen Sie den ausführlichen Bericht dazu.

In Langenhagen gibt es Poopick schon

Die Box besteht aus Recyclingpapier und Holzresten – im Inneren gibt es eine Frischefolie. Quelle: Tim Schaarschmidt

Seinen Schätzungen zufolge werden bundesweit täglich alleine für Hundekot etwa 15 Millionen Plastiktüten verbraucht. Die umweltfreundlichere Alternative hat sich Salzmann, der lange in der Tiermedizin gearbeitet hat, mit zwei Freunden ausgedacht. Für seine Kunden vertreibt er Poopick hauptsächlich online. Zukünftig will Salzmann aber auch in den Städten präsenter werden: In Frankfurt, Berlin und Langenhagen stehen Spender für Poopick schon auf der Straße.

„Das Problem liegt am anderen Ende der Leine“

Dass Hundekot ein Thema in den Stadtteilen ist, kann auch die Bezirksbürgermeisterin von Döhren-Wülfel Antje Kellner ( SPD) bestätigen. „Was ich für Briefe wegen Hundekot bekomme, kann man sich nicht vorstellen“, sagt sie. Spielplätze, Friedhof und Vorgärten seien immer wieder Thema im Stadtteil. „Ich finde die Aktion von Aha toll, aber letztendlich liegt das Problem am anderen Ende der Leine“, sagte sie der HAZ.

Kot liegen lassen: Hundehalter zahlen bis zu 100 Euro

Für Hundehalter, die es mit der Beseitigung des Haufens ihrer Tiere nicht so ernst nehmen, gelten schon hohe Strafen. 50 bis 100 Euro müssen die Besitzer zahlen, wenn sie erwischt werden. Aha hat gemeinsam mit der Stadt Hannover unter anderem dafür neun sogenannte Abfallfahnder eingestellt. Das zeigt Wirkung: 2018 gab es nur 66 Verfahren gegen Müllsünder, 2019 hat sich die Zahl auf 987 erhöht. Aha hofft, dass sich die Strafen auch bei Hundehaltern herumsprechen und für eine sauberere Stadt sorgen.

Beim Aktionstag hat Aha Kinder aus der Grundschule Suthwiesenstraße mit einem Umweltspiel an das Thema herangeführt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Rahmen der Kampagne Hannover sauber bietet Aha seit Sommer 2019 auch eine Müllmelde-App an, die bereits mehr als 10.000 Bürger genutzt haben. Im Jahr 2019 wurden zudem rund 16.600 illegale Müllablagestellen abgeräumt (4557 im Jahr 2018). Hierbei wurden 912 Tonnen illegalen Abfalls entfernt und fach- und umweltgerecht entsorgt (695 Tonnen 2018).

Von Sebastian Stein