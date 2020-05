Hannover

Die Corona-Krise hat Hannover noch immer fest im Griff – trotz behutsamer Lockerungen. Die meisten Geschäfte sind wieder geöffnet, doch die Umsätze bleiben niedrig. Etliche Arbeitnehmer befinden sich in Kurzarbeit, insbesondere kleine Betriebe geraten in Existenznot. Die öffentliche Hand schnürt Hilfspakete, aber auch die Parteien im Rat machen sich Gedanken, wie Hannover aus der Krise kommt. Parteiübergreifende Zustimmung hat es für das 10-Millionen-Euro-Hilfsprogramm der Stadt gegeben sowie für den Nachtragshaushalt über 800 Millionen Euro. Doch welche eigenen Ideen haben die Parteien entwickelt? Die HAZ gibt einen Überblick, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

SPD will verschiedene Hilfsfonds

Bereits im März, als der Wirtschaftsmotor heruntergefahren wurde, entwickelten die Genossen erste Ideen. Sie richteten ein Sorgentelefon für Bürger ein, die durch die Corona-Krise in Not geraten waren. Der Ansturm war riesig. Inzwischen bietet die SPD ihre Beratung unter zwei Anschlüssen und sogar mehrsprachig an. Die Partei hat dadurch hautnah mitbekommen, wo der Schuh drückt. So fordern die Sozialdemokraten, jeweils einen städtischen Hilfsfonds für Sportvereine und Hilfsdienste (Johanniter, Malteser und andere) aufzulegen. Zusammen mit den Gewerkschaften wünscht sich die SPD einen 3-Millionen-Euro-Härtefallfonds für Geringverdiener.

Anzeige

Chancen für die Umsetzung: Einen Härtefallfonds will die Stadt jetzt zusammen mit der Region auflegen, jedoch mit deutlich geringeren Mitteln (750.000 Euro). Für ihre Sportvereinshilfe findet die SPD bisher keine Mehrheit – auch die Partner im Ratsbündnis, Grüne und FDP, bleiben skeptisch. Ein Hilfsprogramm für Hilfsdienste ist dem Vernehmen im Rathaus in Arbeit.

Weitere HAZ+ Artikel

CDU fordert Konjunkturprogramm

Die CDU hat ein Konjunkturprogramm für die Zeit nach der Pandemie entwickelt. Um Gastronomen zu entlasten, soll die Stadt auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühren für dieses Jahr verzichten. Die Gebühren erhebt die Stadt immer dann, wenn öffentliche Flächen für gewerbliche Zwecke genutzt werden, etwa bei Außenterrassen. Auch Standmieten und Pachterträge soll die Stadt bis zum Jahresende stunden, wenn durch solche Kosten Betriebe in ihrer Existenz gefährdet werden. Zudem wünscht sich die CDU, dass die Verwaltung Gastronomen bei notwendigen Investitionen hilft – mit einem Fonds über insgesamt 5 Millionen Euro. Darüber hinaus fordert die CDU die Stadt auf, Gewerbeflächen aufzukaufen, damit sich Unternehmen in Hannover ansiedeln können. Ein weiterer Schwerpunkt städtischer Investitionen solle auf der digitalen Ausstattung von Schulen liegen.

Chancen für die Umsetzung: Das gesamte Programm dürfte keine Mehrheit im Rat finden. Einige Vorschläge könnten aber für Stadtverwaltung und Ratsmehrheit interessant sein, etwa die Idee, auf Sondernutzungsgebühren zu verzichten. Für die CDU als Oppositionspartei wäre es schon ein Erfolg, wenn das Ratsbündnis ( SPD, Grüne, FDP) einzelne Punkte aus dem Programm herausgreift, sie leicht abändert und dann mit rot-grün-gelbem Stempel versieht.

Grüne denken an freie Träger und Radfahrer

Die Grünen haben zu Beginn der Krise wenig von sich hören lassen. Später kamen zumeist Appelle an Land und Bund, Hilfe zu leisten. Konkret fordern die Grünen, die freien Träger, also Bildungs- und Kulturvereine sowie Beratungsstellen, zu entlasten. Die Stadt solle Fördersummen für das gesamte Jahr vorzeitig auszuzahlen. Zudem wünschen sich die Grünen mehr Platz für den Radverkehr, weil in der Corona-Krise weniger Menschen mit Bussen, Bahnen und Autos unterwegs seien.

Chancen für die Umsetzung: Die Stadt kommt den freien Trägern tatsächlich entgegen und zahlt ihre Zuschüsse weiter, auch wenn Veranstaltungen verschoben werden oder nur online stattfinden. Für den Radverkehr schafft die Stadt mehr Platz, indem zunächst für die Dauer des verlängerten Mai-Wochenendes die Waldchaussee und die Straße Am Großen Garten gesperrt werden.

Linke-Piraten wollen kostenlose Schutzmasken

Wenn es um Forderungen nach mehr Geld geht, sind Linke-Piraten immer dabei. Sie haben den Ruf der Gewerkschaften nach einem Härtefallfonds für Arbeitnehmer mitgetragen, ebenso den Appell des Rates an Land und Bund, einen Rettungsschirm für Kommunen aufzuspannen. Die Ratsgruppe entwickelt aber auch eigene Ideen, hier eine Auswahl: Hannoversche Unternehmen sollen in die Produktion von Schutzmasken und Schutzkleidung einsteigen. Die Stadt muss mehr Kapazitäten zur Unterbringung von Obdachlosen schaffen. Schutzmasken müssen kostenlos von der Stadt ausgegeben werden.

Chancen für Umsetzung: Gering. Einzig die Unterbringung von Obdachlosen hat die Stadt dadurch erweitert, dass jetzt die Jugendherberge nahe dem Maschsee zur Verfügung steht.

AfD wünscht sich Haushaltssperre

Die AfD hat bisher nur wenige Vorschläge unterbreitet. Einer war, die Gewerbesteuer vorübergehend zu senken. Zudem solle die Stadt eine Telefonhotline einrichten, um in Not geratene Betriebe zu beraten. Auch schlägt die AfD vor, eine Haushaltssperre zu verhängen. Ausgaben der Stadt sollen auf das Nötigste beschränkt werden, um den Einbruch auf der Einnahmeseite zumindest etwas auszugleichen.

Chancen für Umsetzung: Immerhin bieten inzwischen die Wirtschaftsförderer von Hannoverimpuls auf ihrer Website eine Beratung an. Steuern zu senken und eine Haushaltssperre zu verhängen, dürften bei anderen Parteien und in der Kämmerei auf wenig Gegenliebe stoßen.

FDP will Handwerkern helfen

Die Liberalen, Mitglied im Mehrheitsbündnis, tragen die Forderungen ihrer Partner mit. Zu Beginn der Krise haben sie sich eine schnelle Hilfe für Handwerksbetriebe gewünscht.

Chancen für Umsetzung: Dem Wunsch ist die Stadt mit ihrem 10-Millionen-Euro-Hilfsprogramm nachgekommen. Damit wurden vor allem kleine Betriebe unterstützt.

Lesen Sie mehr

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Andreas Schinkel