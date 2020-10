Hannover

Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic will zur Bundestagswahl antreten – aber muss sich erst einmal parteiinterner Konkurrenz stellen. Die 34-jährige Fuluk Liu-Rüsch, Rechtsanwältin und Musikpädagogin, hat ebenfalls eine Bewerbung eingereicht. Dem Vernehmen nach sollen zwei weitere Kandidaten im Rennen sein. Bis Freitag, 9. Oktober, nimmt die Partei noch Vorschläge an. Schon jetzt ist klar: Alles läuft im Wahlkreis Hannover Stadt I auf eine Kampfabstimmung hinaus.

„Mehr Emotionalität für die SPD wecken“

Die chinesisch-stämmige Liu-Rüsch hat als Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Hamburg Jura und Klavier-Musikerziehung studiert. Nach dem Zweiten Staatsexamen hat sie als Rechtsanwältin bei Deloitte gearbeitet, derzeit ist sie als Syndikusanwältin bei HDI tätig. Liu-Rüsch will „mehr Emotionalität für die SPD wecken“, wie sie in ihrer Bewerbung schreibt, und mit einer „werteorientierten Politik“ überzeugen. Die 34-Jährige verfügt über kein Mandat, sie ist stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Hainholz-Vinnhorst.

Von Andreas Schinkel