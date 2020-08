Hannover

Ein neuer Bundestag wird erst in einem Jahr gewählt – aber schon jetzt suchen die Parteien nach geeigneten Kandidaten. Besonders spannend ist es im hannoverschen Wahlkreis 42. Dort wollen gleich mehrere CDU-Frauen die Nachfolge von Ursula von der Leyen antreten und ihren Wahlkreis übernehmen. Die ehemalige Landesintegrationsbeauftragte Honey Deihimi hat sich jetzt offiziell um eine Nominierung beworben.

„Ich will mich aktiv einbringen“

Die 45-jährige Deihimi war unter Ministerpräsident David McAllister ( CDU) Integrationsbeauftragte, später arbeitete sie als Referentin für die Europäische Volkspartei in Brüssel. Aktuell ist sie Referatsleiterin bei der Bundesintegrationsbeauftragten in Berlin. Deihimi ist in Wien geboren und zum Studium der Rechtswissenschaften nach Hannover gegangen. „Meine Arbeitsschwerpunkte sind die Themen Integration, Migration und Extremismus“, sagt Deihimi. Den Grund, warum sie in den Bundestag einziehen will, formuliert sie so: „Ich will mich aktiv einbringen und auf Bundesebene das weiterführen, was ich in Niedersachsen begonnen habe.“

Urwahl am 21. November

Von einem „renommierten Landespolitiker“ sei sie gefragt worden, ob sie sich nicht um eine Bundestagskandidatur im von-der-Leyen-Wahlkreis bewerben wolle. „Die Nominierung wird nicht einfach. Ich muss das Vertrauen der CDU-Mitglieder gewinnen“, sagt Deihimi. Am 21. November entscheidet der CDU-Kreisverband in einer Urwahl, wer aufs Schild gehoben wird.

Rieck-Vogt und Langrehr wollen auch nach Berlin

Bisher haben die Bezirksratspolitikerinnen Diana Rieck-Vogt und Keti Langrehr angekündigt, sich um eine Kandidatur zu bewerben. Hinter den Kulissen wird weiterhin gerätselt, ob die Landtagsabgeordnete Mareike Wulf ebenfalls antreten will. Doch bisher hält sich Wulf bedeckt. Hinter vorgehaltener Hand zweifelt mancher Christdemokrat, ob der Sprung vom Bezirksrat in den Bundestag nicht doch zu groß sein könnte.

Starke Gegnerinnen im Wahlkreis

Nach der Nominierung dürfte es für eine der CDU-Frauen nicht leichter werden. In dem Wahlkreis haben sie es mit starken Gegnern aus anderen Parteien zu tun. Yasmin Fahimi ( SPD) hat den Wahlkreis zuletzt direkt gewonnen, aber auch die Grünen schicken mit Sven-Christian Kindler einen gewichtigen Kandidaten ins Rennen. „Für mich wären beide gleich starke Konkurrenten“, sagt Deihimi.

Von Andreas Schinkel