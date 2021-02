Hannover

An der Schleuse Anderten ist Endstation. Seit Mittwochabend ist wegen der zunehmenden Eisschicht auf dem Mittellandkanal und auf anderen Kanälen kaum Schifffahrt mehr möglich. Die Eisbrecher vom Mittelkanal wurden abgezogen, um auf der Weser vor Wehren Eisschollen zu brechen. So soll der Druck von den Anlagen genommen werden. Die derzeit sechs Schiffe an der Schleuse Anderten kommen vorerst nicht mehr weiter. Sie stecken fest. Auf unbestimmte Zeit.

An der Schleuse Anderten kommen die Schiffskapitäne nicht weiter.

„Normalerweise würde ich jetzt mit meiner Frau essen gehen“, sagt Jacob Klein aus den Niederlanden. „Aber das ist im Lockdown schwierig.“ Der Kapitän ist seit fast genau 40 Jahren mit seinem Schiff und seiner Frau unterwegs. Der 60-Jährige transportiert Futtermittel, Dünger und Getreide. Und sein Auto, mit dem er nun in Anderten zum Supermarkt fährt. Klein kommt aus dem holländischen Zwolle am Ijsselmeer und wollte nach Algermissen. Nun steckt er an der Schleuse fest. „Ich nutze die Zeit. Ich fahre nun mit dem Auto nach Nimwegen und kaufe dort einen Motor für den Anlasser. Was soll man machen?“

„Wir haben genügend zu lesen“: Jacob Klein und seine Frau kommen aus den Niederlanden und stecken nun an der Schleuse Anderten fest. Quelle: Tim Schaarschmidt

Klein ist es gewohnt zu warten. „In Minden saßen wir mal fünf Wochen fest, aber das ist lange her.“ Klein steuert einen Dortmunder, benannt nach dem Dortmund-Ems-Kanal, der für Regelschiffe mit 67 Metern Länge und 8,20 Meter Breite angelegt war. Klein hat auf seiner „Ariëla“ eine Küche und einen Fernseher. „Wir haben auch genügend zu lesen. Uns wird nicht langweilig.“ Und außerdem ist es doch schon bald März.

Über Funk ist Klein mit dem Schleuserteam in Kontakt. Betriebsstellenleiter Rüdiger Kastaun kennt die derzeitige Wettersituationen gut. „Früher sind hier regelmäßig Schiffe bei Schnee und Eis gestrandet. Es hat manchmal Monate gedauert, bis sie weiter konnten“, sagt Kastaun. Seit 48 Jahren kümmert er sich für das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt um die Schleuse. „Noch ist die Lage entspannt. Die Kapitäne haben Strom und versorgen sich selbst.“ Oft bleibt von den Besatzungen nur ein Mitglied zurück. Die anderen fahren nach Hause und kommen zurück an Bord, wenn es weitergeht. Kastaun wartet ab.

Kälte? Der Kapitän lacht

Kapitän Mikes Oldrich nutzt die Pause für Einkäufe und versorgt sich in einem Supermarkt mit Lebensmitteln. Quelle: Tim Schaarschmidt

Abwarten. Das können auch die anderen Kapitäne gut. Mikes Oldrich kommt aus Tschechien. Er wollte mit seinem Schiff Weizen nach Recklinghausen bringen. Nun war er zumindest in Anderten bei einem Supermarkt. Mit Schwung stellt er einen alten Armeerucksack mit Lebensmitteln auf dem Deck ab. „Ich habe einen Internetanschluss. Ich kann mich hier sehr gut beschäftigen“, sagt der Kapitän, der seit mehr als 20 Jahren unterwegs ist. Auf die Frage nach der Kälte lacht er nur.

Hannover - hann-Gestrandete Schiffe-Schleuse: Die Eisbrecher sind vom Mittellandkanal abgezogen. Entsprechend staut es sich nun an der Anderter Schleuse. Die ersten Schiffe sind angekommen und wissen nicht, wann und wie es weitergeht. - hier: Kapitän Gerhard Siebert. - Foto Tim Schaarschmidt Quelle: Tim Schaarschmidt

Ganz so viel Geduld hat Kapitän Gerhard Siebert aus Duisburg nicht. „Mich kostet jeder Tag, den wir stehen, etwa 1000 Euro“, rechnet der 57-jährige Selbstständige vor. So viel kosten Strom und Sprit. Und vor allem die Verspätung. Siebert telefoniert daher mit Vertrauten und fragt, ob man noch irgendwo Kilometer machen könne. Zwischendurch schnappt er sich einen Schrubber und befreit das Deck von Schnee. Dabei setzt wieder leichter Schneefall ein. „Mein Vater war schon Kapitän. Ich kenne nichts Anderes“, sagt Siebert nicht ohne Stolz. Immer wieder schaut er das Wasser entlang zum Horizont. Dann wieder auf sein Handy. Vielleicht tut sich ja noch etwas.

Von Jan Sedelies