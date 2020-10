Hannover

Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic will bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr antreten. Seine Kandidatur für den Wahlkreis Hannover Stadt I hat der 27-Jährige am Donnerstag bekannt gegeben. Ahmetovic folgt damit Kerstin Tack, die den Wahlkreis drei Mal gewonnen hat, aber zur nächsten Wahl nicht wieder antreten will. „Die Fußstapfen, die Kerstin Tack hinterlässt, sind sehr groß“, schreibt Ahmetovic in seinem Bewerbungspapier.

Ahmetovic setzt auf Sieg

Ahmetovic setzt alles auf eine Karte. Er will als Parteichef die SPD in die Kommunalwahl 2021 führen und ein Ticket für den Bundestag lösen. „Wir setzen auf Sieg – bei der Bundestags- und Kommunalwahl“, sagt der 27-Jährige selbstbewusst. Jedoch sei ihm klar, dass es für die SPD schwer werde. „Nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl 2019 haben uns viele nicht mehr auf dem Zettel – zu Unrecht“, sagt er. In der Corona-Krise habe die SPD gezeigt, dass die Menschen auf sie zählen könnten.

Kommt es zur Kampfkandidatur?

Die Frage stellt sich, ob Ahmetovic Konkurrenz aus seiner Partei bekommt. Für eine Bundestagskandidatur können sich auch andere Parteimitglieder begeistern, unter anderem die Ratsfrau Afra Gamoori. Ob es zu einer Kampfkandidatur kommt, ist aber unklar. Die Parteigranden auf Landesebene wollen dem Vernehmen nach eine interne Auseinandersetzung möglichst vermeiden.

