Kandischer Cowboy: So war der Auftritt von Kiefer Sutherland im Capitol

Warum geht man auf ein Konzert von Kiefer Sutherland? Ist es der Jack-Bauer-Effekt? Man kennt den in London geborenen und in Kanada aufgewachsenen Schauspieler schließlich aus der TV-Serie »24«, in der Sutherland zum Kultstar als Geheimagent Jack Bauer wurde. Er gab ein Raubein, das keine Zeit verschenkt und ohne Umwege zur Sache kommt. Genau so hält es Sutherland auf der Bühne.

Er erscheint pünktlich und standesgemäß mit Cowboyhut, lässt direkt die Gitarre – mal eine akustische, mal eine elektrische – sprechen. Und das macht er so überzeugend, dass man spätestens nach dem zweiten Song (»Can’t stay away«) vergessen hat, dass der Mann sonst auf anderen Brettern steht. Bevor er »Something You Love« anstimmt, sagt Sutherland, er sei niemand, der anderen sagt, wie sie ihr Leben zu leben hätten. Aber wenn er einen Ratschlag geben würde, dann diesen: »Das Leben ist zu kurz, um was zu machen, das man nicht liebt.«

Das Publikum locker im Griff

Das glaubt man dem Kanadier, der so ur-US-amerikanisch wirkt, von der ersten bis zur letzten Minute seines Konzerts. Ob Country, Blues, Folk, Honky Tonk oder Rock – Sutherland und seine fünfköpfige Band haben das Publikum im proppenvollen Capitol locker im Griff.

Bevor er den Titelsong seines im vergangenen Jahr erschienenen zweiten Albums »Reckless & Me« anstimmt, erzählt Sutherland, dass er in den 90er-Jahren als Rodeoreiter in den USA und Kanada unterwegs war. Er liebte die langen Fahrten über Land und wollte einen Song über sein Pferd namens »Reckless« schreiben, was so viel wie leichtsinnig bedeutet. Irgendwann während des Schreibens hätte er dann aber vergessen, ob er mit »Reckless« immer noch sein Pferd oder doch eher sich selbst meinte.

Das Zeug zum Klassiker

Mit dieser und weiteren Anekdoten lässt Sutherland einen Blick auf die Momente zu, die ihn zu seinen Liedern inspirierten. Er schreibt Lieder über Männer im Todestrakt (» Shirley Jean«), nicht mehr ganz junge Paare, die viel Zeit und Arbeit in ihre Liebe investiert haben (»Faded Pair of Blue Jeans«) und über die richtige Art, Whiskey zu trinken (»This Is How It’s Done«).

So gut wie seine Texte und seine Musik sind, kann man sich nur wünschen, dass Sutherland noch viel erzählen wird. Denn seine Songs mögen zwar von Country-Granden wie Willie Nelson, Kris Kristofferson und Johnny Cash beeinflusst sein – einige haben durchaus das Zeug, zum Klassiker zu werden.

Als Sutherland mit seiner Band als Zugabe ein Cover von Bob Dylan anstimmt (»Knockin’ On Heaven’s Door«), zeigt sich, dass auch Country- und Folk-Rock—Fans Smartphones besitzen: Flugs wird der Schauspieler, der so hervorragend singt und musiziert, dann doch wieder gefilmt. Zum Abschied ruft Sutherland, weil, wie er sagt, ihm die richtigen Worte fehlen, um diesen »unvergesslichen Abend« passend zu beschreiben, schlicht: »Prost!« Und Hannover versteht, was er meint.

