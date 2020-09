Kann die Stadt mit den Velorouten die Luft verbessern – und bei der Umwelthilfe punkten?

Hannover

Von Fahrverboten für Dieselautos ist nicht mehr die Rede, dennoch will die Deutsche Umwelthilfe von der Stadt Hannover ein tragfähiges Konzept sehen, wie die Luftqualität verbessert werden kann. Darum geht es in den Vergleichsverhandlungen, die der Umweltverein und die Stadtverwaltung derzeit führen. Das Klageverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht ruht derweil. Als zusätzliche Maßnahme, Autoabgase zu reduzieren, legt die Stadt jetzt auch den kürzlich entwickelten Velorouten-Plan auf den Tisch. Das berichtete Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) am Montag im Umweltausschuss.

Anreiz zum Umsteigen aufs Rad

Hannover will zwölf Strecken so ausbauen, dass Pendler mit dem Rad möglichst schnell und sicher vom Stadtrand in die City gelangen. Dadurch sollen mehr Hannoveraner ermuntert werden, aufs Fahrrad umzusteigen und das Auto stehen zu lassen. Für den Ausbau der Strecken hat die Stadt eine Dauer von zehn Jahren vorgesehen. Ob sich die Umwelthilfe vom Velorouten-Plan überzeugen lässt, bleibt abzuwarten. Noch hat der Verein dem Vergleich nicht zugestimmt.

Von Andreas Schinkel