Kantinen dürfen seit dem harten Lockdown nur noch eingeschränkt betrieben werden. Grundsätzlich gilt: Speisesäle bleiben geschlossen, Mitarbeiter müssen am Arbeitsplatz essen. Doch jetzt lässt das Land Niedersachsen in seiner überarbeiteten Corona-Verordnung mehr Ausnahmen von dieser Regelung zu. Wo Mitarbeiter aus „hygienischen Gründen oder sonstigen zwingenden Gründen“ nicht am Arbeitsplatz speisen dürfen, bleibt die gemeinsame Mahlzeit im Kantinenraum unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erlaubt.

Dehoga : Ausnahme dürfte für viele Betriebe gelten

Beim Branchenverband Dehoga ist man erleichtert. „Unter diese Ausnahmeregelung dürften nicht wenige Betriebe fallen“, sagt Hannovers Dehoga-Geschäftsführerin Kirsten Jordan. An vielen hoch technisierten Arbeitsplätzen sei Essen gar nicht erlaubt, Ähnliches gelte für Labore.

Die Corona-Verordnung des Landes nennt zwei Betriebsarten, in denen die Beschäftigten nach wie vor gemeinsam essen dürfen: Krankenhäuser und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Auch in der Lebensmittelindustrie blieben die Speisesäle geöffnet. Die Vorschriften gelten zunächst bis zum 10. Januar.

