Hannover

Die Feuerwehr ist am Sonnabend zu einem Wasserrettungseinsatz in Hannover-Herrenhausen ausgerückt. Per Notruf wurde gegen 11 Uhr auf der Leine ein gekentertes Kanu gemeldet. Es steckte in Höhe des Klärwerks unter einem Baum fest, der quer über dem Fluss lag.

Wegen des zunächst unklaren Einsatzortes machten sich die Wasserretter von der Ziegelstraße in Ahlem auf die Suche. Als die Feuerwehrleute zu Fuß das gekenterte und feststeckende Kanu entdeckten, warteten die beiden leicht unterkühlten Kanuten bereits an Land. „Sie wurden vom Rettungsdienst betreut“, sagt Feuerwehrsprecher Gianni Hilliger.

Einsatz dauert mehr als drei Stunden

Zwei Wasserretter machten sich parallel daran, das Kanu zu befreien und herauszuziehen. Erst gegen 14.30 Uhr war der Einsatz beendet und die Feuerwehr rückte wieder ab. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Von Peer Hellerling