Ex-Versicherungsmanager Christian Hinsch hat in der Marktkirche für mehr Toleranz und weniger Besserwisserei geworben. „Es gibt zu viele, die an der Seitenlinie stehen und kommentieren, die wissen, wie es besser geht, immer neue Missstände, aber keine Lösungen aufzeigen, und es gibt zu wenige, die bereit sind, sich zu engagieren“, sagte der frühere Vorstandschef des Versicherungskonzerns HDI am Sonntag bei einer Kanzelrede in Hannover.

Hinsch sprach in seiner Predigt über eine Bibelstelle aus Lukasevangelium, in der Jesus in dem Haus von Marta aufgenommen wird, die ihm dient, während sich deren Schwester Maria nur hinsetzt und ihm zuhört. Beides sei wichtig, sagt Hinsch, der bis Jahresende der Industrie- und Handelskammer vorsteht: das kontemplative Zuhören, wie es Maria mache, und das pragmatische Handeln der Marta.

Ein- bis zweimal im Jahr gehört die Kanzel in der Marktkirche in Hannovers Altstadt den Laien. „Da predigen Bürger, die ein öffentliches Amt oder einen wichtigen Posten in Wirtschaft, Kultur oder Politik bekleiden“, erklärte Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann – getreu der evangelischen Überzeugung, dass jeder ein Prediger sein kann.

„Heute gibt es viele Botschaften, nicht nur eine“

„Einer redet und eine hört zu – so einfach ist das heute nicht mehr“, sagte Hinsch. Es gebe eine breite Flut von Informationen, Stimmen und Meinungen auf diversen Kanälen. Die christliche Botschaft werde in diesem Wettbewerb der lauten und skurrilen Botschaften mitunter gar nicht mehr gehört. Deshalb sei es wichtig, dass die Kirche in der Art, wie sie ihre Botschaft verkünde, mit der Zeit gehe. Zuhören allein reiche auch nicht, es gehe darum, zuzuhören und danach zu handeln.

Hinsch betonte, wie wichtig es sich, sich gemeinsam für einen guten Zweck zu engagieren. Im Ehrenamt seien die Deutschen spitze, aber leider auch im Besserwissen.

Im Kölner Dom zu sich selbst gefunden

Hinsch warb für mehr Toleranz gegenüber anderen, für mehr Zuhören statt Kritik und Besserwissen. Er schlioss seine Predigt mit einer persönlichen Geschichte: Nach der Fusion von HDI und dem Gerling-Konzern habe er 2006 allein sehr viele schwierige Entscheidungen treffen müssen. Jede Entscheidung für eine Führungskraft sei die Entscheidung gegen eine andere gewesen, jede Entscheidung für einen Standort gleichzeitig die gegen einen anderen. Im Kölner Dom habe er die Ruhe gefunden, um gelassen seiner Intuition zu vertrauen.

Der Termin für die nächste Kanzelrede steht auch schon fest: Die neue Opernintendantin Laura Berman wird am 1. Januar 2020 in der Marktkirche predigen.

