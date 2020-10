Badenstedt

Schon in seiner Jugend war Helmut Weins von Karl May fasziniert. Doch erst als Rentner kam ihm die Idee, sich von dem bekannten Schriftsteller inspirieren zu lassen und selbst einen Roman zu schreiben. „Meine Frau meinte, dass ich mir ein Hobby zulegen solle“, sagt der Badenstedter, der über 50 Jahre lang als Architekt gearbeitet hat. Und so begann er vor ein paar Jahren mit dem Schreiben.

„Wilde Wüste, heißes Land – Halef, stolzer Ben Arab“, heißt das erste Werk von Wein, das inzwischen veröffentlicht worden ist. Es ist ein Jugendbuch geworden, auf Anraten seiner Enkelin Denise, weshalb er es ihr auch gewidmet hat.

Anzeige

Worum geht es im Roman?

„Ich wollte immer wissen, wie sich die Romanfiguren des jungen Deutschen Kara Ben Nemsi und seinem Diener Hadschi Halef Omar kennengelernt haben“, sagt Wein, „deshalb habe ich mir ihre Vorgeschichte selbst ausgedacht.“

Im ersten Teil des Buches „Wilde Wüste, heißes Land“ dreht sich alles um die Abenteuer von Hadschi Halef Omar in der Wüste, am Roten Meer, in Mekka und bei den Haddedihn. Im zweiten Teil „ Halef, stolzer Ben Arab“ macht sich Halef dann auf die lange Reise durch den Balkan nach Deutschland. Dort steht er seinem Freund Kara Ben Nemsi bei, der in Berlin vor Gericht steht.

Recherche in Tunesien , Ägypten und dem Oman

Um die Schauplätze der Geschichten so anschaulich wie möglich beschreiben zu können, ist Helmut Wein selbst unter anderem nach Tunesien, Ägypten und in den Oman gereist. „Ich war in Maskat, wo es eine riesige, moderne Moschee gibt, aber auch im Hinterland, um die Armut der Bevölkerung mitzubekommen“, sagt er. Mit dem Touristenbus sei er über einen Salzsee gefahren, ausgestiegen und habe versucht, die Dicke der Salzschicht zu messen.

Außerdem habe er das Museum in Kairo, die Pyramiden und die Sphinx in Gizeh sowie das Tal der Könige bei Luxor besucht, „um dieses Feeling zu bekommen, wie man das Thema Nordafrika angeht“. An Karl May bewundert Wein, dass er mit viel Fantasie von Ländern geschrieben hat, die er zum Zeitpunkt des Schreibens nie gesehen, sondern erst später in seinem Leben bereist hat.

Die Reise wäre heute anders verlaufen

Die fiktive Reiseerzählung in den Karl-May-Büchern „Durch die Wüste“ und „Allah il Allah“ wäre heute gewiss anders verlaufen, sagt Wein. „Der Weg, den Hadschi Halef Omar von Mossul durch Nordsyrien Richtung Türkei geritten ist, wäre heute als Tourist gar nicht möglich, weil überall Krieg ist“, sagt Wein.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es immer mittwochs um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Die Geschichte soll trotzdem „Lehrstoff für die heutige Jugend“ sein, sagt Wein. „Die Darstellung des Orients im 19. Jahrhundert und das Leben in den arabischen Ländern hilft auch der heutigen Jugend im 21. Jahrhundert, den neuzeitlichen Orient mit den neuzeitaufgeteilten Ländern wie Irak, Iran, Syrien oder Kurdistan und weiteren Ländern zu verstehen und die Unterschiede erkennbar zu machen“, schreibt Wein im Vorwort.

Hier ist das Buch erhältlich

Unterstützung für seinen Roman bekam Wein von den Hannoveranern Karin Konrad, Rüdiger Wallat und Dirk Körlin – unter anderem bei der Gestaltung des Covers und dem Korrekturlesen. Das Buch „Wilde Wüste, heißes Land – Halef, stolzer Ben Arab“ (320 Seiten, 20 Euro) ist im Eigenverlag von Helmut Wein erschienen und im Karl-May-Verlag sowie im Betten-Center Soltendiek erhältlich.

Von Lisa Eimermacher