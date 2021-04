Hannover

Die Polizei Hannover sucht nach drei Männern, die am Sonnabend versucht haben, einen 38-Jährigen am Maschsee im Bereich des Sportleistungszentrums auszurauben. Das Vorhaben scheiterte, weil das Opfer rechtzeitig flüchten konnte. Die Ermittler suchen Zeugen.

Täter drohten dem Opfer Schläge an

Der 38 Jahre alte Mann war gegen 21.20 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs und machte auf einer Bank am Karl-Thiele-Weg eine Pause. Die drei Gesuchten kamen aus Richtung der Papageienbrücke und sprachen den Mann auf der Bank in aggressiver Weise an. Im weiteren Verlauf drohte einer der Täter dem Opfer Schläge an, wenn er nicht seine Wertgegenstände herausgeben würde. Der 38-Jährige nutzte eine günstige Gelegenheit, schwang sich auf sein Rad und flüchtete. Anschließend schaltete er die Polizei ein.

Polizei sucht etwa 20 Jahre alten Mann

Der Haupttäter soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Er ist schlank, hat ein dünnes Gesicht und dunkle Haut. Er ist etwa 20 Jahre alt und sprach gebrochen Deutsch. Er trug einen weißen Kapuzenpullover und hatte zwei Flaschen, darunter eine Wodka-Glasflasche, in der Hand. Die Komplizen des Angreifers konnte der Zeuge nicht beschreiben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Raubes eingeleitet und nimmt unter der Telefonnummer (05 11) 109 39 15 Hinweise von Zeugen entgegen.

Tobias Morchner