Die verlässliche Normierung von Bauteilen ist eine wichtige Grundlage für den Erfolg deutscher Hersteller. Ein Unternehmer, der sich damit auskennt wie kaum ein anderer, hat jetzt die Karmarsch-Denkmünze erhalten. Die Leibniz-Universitätsgesellschaft Hannover ehrt damit den Industriellen Dietmar Harting.

Ein Vorreiter für die deutsche DIN-Norm

Als Präsident des Deutsches Instituts für Normung (DIN) hat Harting für ein verlässliches Maß der Dinge gesorgt. Der Ingenieur und Diplomkaufmann stand bis 2015 an der Spitze der heutigen Harting Stiftung & Co. KG, einem weltweit führenden Anbieter industrieller Verbindungstechnik für Data, Signal und Power. Harting war 1967 in das Unternehmen seiner Eltern eingetreten, seit 1996 war er persönlich haftender Gesellschafter der Harting Technologiegruppe. Unter seiner Leitung gelang die Internationalisierung des Familienunternehmens, das mit 15 Produktionsstätten und Niederlassungen in 44 Ländern vertreten ist.

Christian Wulff lobt den Mittelstand

Bei der festlichen Übergabe der Denkmünze im Schloss Herrenhausen würdigte Volker Müller, Vorstandsvorsitzender der Universitätsgesellschaft, deshalb auch den Unternehmer Harting. „Er hat aus seinem Familienbetrieb einen Global Player gemacht, der weit mehr als 800 Patente hält.“ Harting stehe für das, worum die Welt Deutschland beneidet: den besten Mittelstand.

In seiner Laudatio griff Alt-Bundespräsident Christian Wulff diesen Faden auf. Hartings Lebensleistung sei ein international starkes Unternehmen des Mittelstands. Die Universitätsgesellschaft ehrt den Unternehmer für seine beispielhafte Leistung und sein herausragendes Engagement als Gestalter und Förderer von Wissenschaft und Technik. Die Hannover-Messe hat er lange Jahre im Ausstellerbeirat begleitet. Die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Leibniz-Universität Hannover hat Harting bereits 2010 die Ehrendoktorwürde verliehen.

Das ist die Karmarsch-Denkmünze Die Karmarsch-Denkmünze ist nach dem ersten Direktor der „Höheren Gewerbeschule zu Hannover“ Karl Karmarsch (1803 bis 1879) benannt. Die „Höhere Gewerbeschule“ ist Vorläuferin der Leibniz Universität Hannover. Die Karmarsch-Denkmünze wird seit 1925 alle zwei Jahre verliehen. Die besonderen Verdienste der Preisträger liegen auf einem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung oder auch in der Förderung wirtschaftlicher Entwicklungen. Die Leibniz Universitätsgesellschaft Hannover mit rund 1.500 Mitgliedern besteht seit 1921 und fördert die Leibniz-Universität Hannover.

