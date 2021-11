Hannover

Am Sonnabend werden sie den närrischen Zug anführen, der sich vom Alten zum Neuen Rathaus bewegt. Auf der Freitreppe werden sie von Oberbürgermeister Belit Onay den Stadtschlüssel in Empfang nehmen und zum Volk der Jecken sprechen. Sie werden in Altenheimen und Kindergärten auftreten, bei Premieren und Prunksitzungen huldvoll durch die Säle schreiten. Wenn Corona mitspielt.

Am Donnerstag wurde das Stadtprinzenpaar einer Session mitten in der Pandemie vorgestellt: Ihre Lieblichkeit Cara I. ist eine 20-jährige sozialpädagogische Assistentin, die schon einen Tag vor ihrer Geburt Mitglied bei den Eugenesen Alaaf wurde. Seine Tollität ist Lukas I., 24-jähriger Student der Religionspädagogik und Sozialen Arbeit. Beide heißen Wildhagen, sind Geschwister und in einer Karnevalsfamilie aufgewachsen. Ihr früh verstorbener Vater Herbert war vor 30 Jahren Stadtprinz, Mutter Anja vor 25 Jahren Prinzessin der Landeshauptstadt. „Deshalb bedeutet uns dieses Amt wahnsinnig viel“, sagte Prinz Lukas. „Für mich ist das eine unglaubliche Ehre“, sagte Prinzessin Cara.

Kinderprinzenpaar von Eugenesen und Funkengarde

In ihrem Gefolge darf der Nachwuchs nicht fehlen: Kinderprinzessin ist die 13-jährige Henny Wartmann, die bei den Eugenesen in der Juniorengarde tanzt – Kinderprinz ist der 13-jährige Paolo Lilliu, der aus den Reihen der Hannoverschen Funkengarde stammt.

Die Paare: Prinzessin Cara l. und Prinz Lukas l. sowie das Kinderprinzenpaar, Prinzessin Henny und Prinz Paolo l. Quelle: Dröse

„Wir hoffen, dass wir die Session trotz Corona so durchziehen können, wie sich das alle wünschen und wie wir es geplant haben“, sagte Ronny Jackson, Präsident des Komitees Hannoverscher Karneval, das zu seinem 55. Geburtstag alle vier gekrönten Häupter stellt. Noch steht sogar der Umzug am 26. Februar im Kalender. Aber Vizepräsident Ernst August Schrader weiß: „Unter 2-G-Regeln ist der nicht zu machen.“

Von Christoph Dannowski