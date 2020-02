Hannover

Die Narren sind los: Am Sonnabend wird auf den Straßen in Hannovers City wieder kräftig marschiert und musiziert. Das Komitee Hannoverscher Karneval (KHK) gibt pünktlich um 13.11 Uhr den Startschuss für den großen Festumzug. 1500 bunt kostümierte Teilnehmer, 15 Festwagen sowie acht Musik- und Spielmannszüge setzen sich in Bewegung. Oberbürgermeister Belit Onay wird an der Seite von KHK-Präsident Ronny Jackson den närrischen Tross anführen. Doch einer der populärsten Karnevalsvereine Hannovers fehlt bei dem fröhlichen Spektakel: Die Lindener Narren sind erstmals seit 29 Jahren nicht dabei. Denn es gibt Ärger um eine finanzielle Beteiligung an den Kosten.

Organisieren den Umzug: Ernst-August Schrader (von links), Jens Giering und Ronny Jackson vom Komitee Hannoverscher Karneval. Quelle: Samantha Franson

Umzug kostet 13.000 Euro

Der Konflikt überschattete am Donnerstag auch die Präsentation des Festprogramms im Brauhaus Ernst August. „Das ist sehr schade für alle Beteiligten und für den Karneval“, sagte Jackson. 13.000 Euro kostet der Umzug, den das KHK organisiert. Die Stadt gewährt einen Zuschuss bis zu 5000 Euro, jeder der elf im Komitee organisierten Vereine finanziert die Veranstaltung über Mitgliedsbeiträge mit. Weil die Narren aus Linden aber nicht zum KHK gehören, müssen sie einen gesonderten Betrag beisteuern. Laut Jackson sind es 600 Euro. Seit 2015 sei das so, erklärte KHK-Vize Ernst-August Schrader. Bisher hätten die Lindener ihren Obolus auch immer überwiesen. Doch 2019 hätten sie am Umzug teilgenommen und trotzdem eine Zahlpause eingelegt. In diesem Jahr habe man das nicht tolerieren können.

Beim Umzug im vergangenen Jahr waren die Lindener Narren noch dabei. Quelle: Michael Wallmüller

„Wir bleiben eigenständig“

Martin Argendorf, Präsident der Lindener Narren, bestätigt die Angaben. Er hat aber eine andere Sicht der Dinge. Keiner der externen Vereine, die beim Umzug mitlaufen, müsse Geld bezahlen – außer den Lindener Narren. Das könne er seinen Mitgliedern nicht mehr vermitteln, zumal das KHK auch Einnahmen aus Sponsorengeldern habe. Mit dem Präsidium habe er daher bereits im November vereinbart, nur die Hälfte der geforderten Summe zu zahlen. Das hätte ausgereicht, um ein mögliches Defizit nach dem Umzug zu decken. Von der KHK-Mitgliederversammlung sei dann Anfang Februar überraschend eine Ablehnung gekommen. „Das war für uns zu kurzfristig, um noch einen repräsentablen Auftritt für den Umzug zu organisieren, da haben wir lieber ganz verzichtet“, erklärt Argendorf. Nun fehlen dem Umzug der meist prominent besetzte Festwagen der Lindener, 120 Tänzerinnen, Funkenmariechen und Co. Beide Seiten betonen, dass man für den Umzug 2021 frühzeitig an einer gemeinsamen Lösung arbeiten wolle. Beitreten werden die Narren aus Linden dem KHK aber nach wie vor nicht. „Wir bleiben eigenständig“, stellt Argendorf klar.

Das musikalische Vorprogramm für den Umzug beginnt um 11 Uhr auf dem Platz der Weltausstellung, der Zug startet um 13.11 Uhr an der Culemannstraße, es geht weiter Richtung Altstadt vorbei an der Marktkirche, dann durch die Seilwinder- und Karmarschstraße bis zum Kröpcke und über die Georgstraße zum Brauhaus Ernst August in der Schmiedestraße, wo eine Party bis in den frühen Morgen steigt.

