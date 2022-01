Ricklingen

Sie waren zuversichtlich, sie hatten alles perfekt geplant, doch am Ende hat der Optimismus nichts genützt: Auch in diesem Jahr mussten die Lindener Narren – und all die anderen Karnevalsvereine in Hannover – die Session wegen der Pandemie absagen. Die Enttäuschung mag umso größer sein, weil der Anfang schon gemacht war. Das Komitee Hannoverscher Karneval (dem die auf ihre Eigenständigkeit bedachten Lindener Narren allerdings nicht angehören) hatte im November zur Erstürmung des Rathauses aufgerufen und damit den traditionellen Beginn der närrischen Zeit in der Landeshauptstadt markiert. Die Lindener Narren wiederum hatten ihren „Otto“ ebenfalls im November verliehen und danach all ihre Kreativität und Kräfte auf die Vorbereitung der großen Premierensitzung Ende Januar konzentriert, bei der Soyeon Schröder-Kim, Gattin des Altbundeskanzlers, die Ehrensenatorinnenwürde in Empfang nehmen sollte.

Gibt es Showeinlagen zur Spritze?

Diese und viele weitere Prunkveranstaltungen müssen nun vertagt werden. Doch statt zu resignieren, tun die Lindener Narren das, was sie besonders gut können: Sie zeigen sich ein weiteres Mal kreativ. Statt ihr Stammhaus, die „Narhalla“ in Ricklingen, leer stehen zu lassen, richten sie dort kurzerhand ein Impfzentrum ein. Nun darf man gespannt sein, ob sich dort besonders lange Schlagen bilden werden. Weil die Impfwilligen nicht nur auf die Spritze von den Johannitern hoffen, sondern auch auf die eine oder andere närrische Showeinlage.

Von Juliane Kaune