Hannover

Der Kalender lässt keinen Zweifel: Der Rosenmontag steht bevor. Normalerweise würden am Sonnabend die Narren lautstark auf sich aufmerksam machen – mit einem Umzug durch Hannovers City, Bonbonregen, Tänzen, Musik und Tausenden klatschenden Menschen am Straßenrand. Doch in Pandemiezeiten ist nichts normal. Der Karneval ist abgesagt und alles, was dazu gehört. „Es ist ein komisches Gefühl“, sagt Martin Argendorf, Präsident der Lindener Narren. Der Festumzug sei für die Vereine der Höhepunkt des Jahres, die Mitglieder fieberten Monate darauf hin. „Für viele sind das jetzt richtig harte Momente.“ Anja Zschaubitz von der Karnevalsgesellschaft Eugenesen Alaaf formuliert es so: „Das Herzklopfen fehlt.“

Alle Prunk- und Galasitzungen abgesagt

Auch alle Prunk- und Galasitzungen, in denen dieser Tage die Karnevalisten ihre Show- und Tanzprogramme vor Publikum darbieten würden, sind gestrichen. Die Entscheidung, die Session 2020/2021 auszusetzen, hatte das Komitee Hannoverscher Karneval, in dem 14 Vereine organisiert sind, bereits vor dem Starttermin am 11. November getroffen. „Das war absolut richtig“, sagt Argendorf rückblickend. Sich von Lockdown zu Lockdown zu hangeln, wäre für die Vereine, die ihre Programme monatelang vorbereiten müssen, nicht machbar gewesen.

Lindener Narren nehmen Podcasts auf

Den Lindener Narren ist es gut gelungen, die Zwangspause coronakonform zu füllen: Sie haben ihren Karneval ins Internet verlegt. Eine 30-minütige Dokumentation über das närrische Treiben der vergangenen vier Jahre ist dort zu sehen. Zu hören sind zudem bis dato 14 Podcasts, in denen Argendorf mit Menschen plaudert, die Narren mögen – von Comedians wie Oliver Pocher, Dietmar Wischmeyer und Matthias Brodowy über Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe bis zu Ministerpräsident Stephan Weil. Bis zum Aschermittwoch kommen vier weitere hinzu. „10.000 Hörer haben wir bereits“, berichtet Argendorf voller Stolz. Er ist sicher, dass sich über das neue Medium auch etliche locken lassen haben, die nicht zu einer Prunksitzung gegangen wären. „Wir sind gespannt, ob es uns auch neue Mitglieder beschert.“

Im Gespräch: Narren-Präsident Martin Argendorf (Mitte) interviewt Oliver Pocher für einen Podcast – Ina Tenz von der Produktionsfirma ABS-Communication hört zu. Quelle: Lindener Narren

Vereinsaustritte habe es im Lockdown kaum gegeben, die Zahl von 450 Lindener Narren sei weitgehend konstant geblieben. Allerdings fehlten, anders als sonst rund um den Rosenmontag, Anfragen neuer Interessenten. Auch die Eugenesen und die Karnevalsgesellschaft Die Leinespatzen verzeichnen keine Lockdown-Verluste. „Karnevalisten sind wie eine große Familie“, sagt Eugenesin Anja Zschaubitz. Da werde eine Krise gemeinsam überstanden. Andrerseits fehlen die Einnahmen, die die Vereine aus Veranstaltungen erzielt hätten. Bei den Lindener Narren, bekannt für ihre aufwendigen Shows, reißt das eine Lücke von 75.000 Euro – Geld, das für die Jugendarbeit gebraucht wird. „Staatliche Zuschüsse gibt es nicht. Glücklicherweise haben wir Sponsoren, die uns finanziell durch diese schwere Zeit helfen“, sagt Argendorf. Wichtig seien nun verlässliche Zusagen der Politik, um die Session 2021/2022 vorbereiten zu können. Traditionell geht es nach Ostern damit los.

Gardetänzerinnen der Lindener Narren treffen sich zum Freilufttraining bei den Nanas. Quelle: Lindener Narren

Eine solche Perspektive wünschen sich vor allem die Gardetänzerinnen. „Unsere Mädels scharren sprichwörtlich mit den Hufen“, sagt Zschaubitz. Karnevalstanz sei Hochleistungssport, es sei ein großes Problem, dass das gemeinsame Präsenztraining über Monate ausfalle. Onlineunterricht könne das nicht ersetzen; der Neustart nach dem Lockdown werde dann umso schwieriger. Sarina Lorek von den Lindener Narren schickt ihrer Tanzgruppe zur Abwechslung Fitnessaufgaben, die Teilnehmerinnen einzeln an bestimmten Orten in Hannover erledigen können. So kam es schon zu einem Spagat bei den Nanas oder Liegestützen im Maschpark. Die Leinespatzen bedauern besonders, dass sie auch ihre ab Ende Januar geplanten Freiluftauftritte vor Altenheimen absagen mussten – und dass der Kinderkarneval ersatzlos gestrichen werden musste.

Andreas und Stephanie Borchard hatten in der Session 2019/2020 als Andreas I. und Stephanie I. die Prinzenkronen auf. Weil die Session 2020/2021 abgesagt wurde, gibt es derzeit auch kein Prinzenpaar. Quelle: Torsten Lippelt

Auch ein Prinzenpaar gibt es in der abgesagten Session nicht. Zum Aschermittwoch 2020 hatten Andreas I. und Stephanie I. von den Leinespatzen ihre Ämter abgegeben, potenzielle Nachfolger konnten im November nicht mehr gekürt werden. Ex-Prinz Andreas Borchard plädiert dafür, trotz der Pandemie die gute Laune nicht zu verlieren. „Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt“, zitiert er Joachim Ringelnatz. Wie die Eugenesen wollen sich die Leinespatzen an den tollen Tagen zumindest in Onlinegruppen zum Feiern verabreden, Videos der vergangenen Jahre schauen – und ein bisschen verkleiden.

Von Juliane Kaune