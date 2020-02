Hannover

Wenn Fernsehkomiker Oliver Pocher auftritt, werden die Grenzen des guten Geschmacks immer arg strapaziert – aber alle haben Freude dran. Der im Vorjahr gekürte Ehrensenator der Lindener Narren musste in diesem Jahr den Staffelstab übergeben, und wie im Vorjahr stand gleich wieder die anwesende Altkanzler-Neugattin Soyeon Schröder-Kim im Fokus seines Spotts. „Warum hat die keine Maske auf“, rief er feixend von der Bühne: „Wenn die einmal hustet, ist hier der ganze Laden futsch.“ Tusch! Die gebürtige Koreanerin ist zwar keine Chinesin, aber im Karneval sind im Zweifel alle Asiaten gleich.

Gerhard Schröder bei den Lindener Naren

Schröder-Kim lachte mit. Schon bei der Gala 2019 hatte ihr der Einblick in die norddeutsche Narretei Spaß bereitet, so viel Spaß, dass sie diesmal ihren Ehemann zum Mitkommen überzeugt hat. Sehr kurzfristig, wie es heißt. Mit nur zwei Tagen Vorlauf habe Schröders Büro angefragt, ob es für die schon lange ausverkaufte Veranstaltung noch eine Karte gebe. „Meine Frau hat mich gebeten, sie zu begleiten“, verriet Schröder der HAZ, „und was macht ein guter Gatte dann? Genau.“

„Warum trägt die keine Maske?“: Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder begleitete seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kimeg, der scheidende Ehrensenator Oliver Pocher macht seine Sprüche. Quelle: Rainer Dröse

Wer prominent ist wie ein Altkanzler und zu einer Karnevalsitzung kommt, der darf die Scherze nicht fürchten. Pocher stichelte über Schröders Abschied von Hannover 96: „Der muss mit Putin klarkommen – aber bei Martin Kind hat er gesagt: Das ist mir zu viel.“ Schröder freute sich. Er hat ja selbst oft genug ausgeteilt. Etwas später gab es eine innige, sehr lange Umarmung zu Abschied: Der 41-jährige Pocher stammt zwar ursprünglich aus Altwarmbüchen, musste aber abends wieder weg. Termine.

Pocher gegen Wendler – der Streit geht weiter

Vorher aber nahm er die Frauen im Publikum in Einzelgesprächen aufs Korn („Wenn Sie wollen, kriege ich auch Sie schwanger!“) und legte in seinem absurden Dauerstreit mit dem Schlagersänger Michael Wendler nach. Zu Jahresbeginn hatte Pocher gesagt, der Wedler sei die Lachnummer der Nation, was eine Anzeige zur Folge hatte. Jetzt korrigierte Pocher sich sarkastisch: „Das war falsch. Es sind mehrere Nationen. Auch Schweiz und Österreich.“ Applaus und Tusch!

Oliver Pocher muss sich nach seiner Laudatio verkleiden. Quelle: Rainer Dröse

Axel Knieth ist neuer Narren-Ehrensenator

Sein Nachfolger im Ehrenamt, der Miele-Manager Axel Kniehl, hatte Schwierigkeiten, mit dem Tempo mitzuhalten. „Nach Pocher aufzutreten, das ist, wie mit einem Blockflötenensemble nach Robbie Williams aufzuspielen.“ Der überzeugte Neu-Hanoveraner – der Münchner ist vor fünf Jahren zugezogen – versuchte es mit intensivem Miele-Marketing, was aber wenig Selbstironie hatte und irgendwann sogar Pocher zu viel wurde. „Du machst hier ja eine reine Miele-Werbeveranstaltung“, pöbelte der. Und ließ andere von der Werbung profitieren. Eine Waschmaschine, die Kniehl ihm schenkte, reichte er weiter an die Kirchröderin Heike-Susanne Meier zu Eissen, mit der er zuvor gescherzt hatte. Für sie hat sich die Eintrittskate definitiv gelohnt.

Gern gesehen Gäste bei der Narren-Gala: Bettina Wulff mit Freund Jan Hendrik Behnken. Quelle: Rainer Dröse

Auch die anderen Gäste hatten ihren Spaß. Hannovers Lokalprominenz ist bei den Narren immer reichlich vertreten. Von Landespolizeipräsident Axel Brockmann bis Ex-Bundespräsidenten-Noch-Ehefrau Bettina Wulff, von Hannover-Concerts-Chef Nico Röger bis zum Doppel-Ex-96-Trainer Mirko Slomka. Und auch die Politik gab sich das Stelldichein: Die SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi etwa und der ehemalige SPD-Landtagsfraktionschef Wolfgang Jüttner, der nur knapp unterlegene CDU-Oberbürgermeisterkandidat Eckhard Scholz und CDU-Nachwuchsmann Jesse Jeng schunkelten mit. Nur der Platz von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus blieb leer. Sie hatte sehr kurzfristig abgesagt, weil sie im Kölner Videokeller einspringen musste.

Karneval ohne Hass und Populismus

Narren-Langzeitpräsident Martin Argendorf mahnte angesichts der zunehmenden Erregungskultur, Hass und Populismus hätten im Karneval nichts zu suchen. Seitenhiebe gab es trotzdem reichlich, vor allem natürlich Richtung Thüringen. „Was ist außen braun und riecht innen nach Schwein? Thüringer Rostbratwurst – oder fällt euch was anderes ein?“ fragten die beiden Narren-Müllmänner in ihrem politischen Rundumschlag.

Sogar um Klimaschutz geht es

Mit politischer Botschaft: Die Jugendgarde der Lindener Narren. Quelle: Conrad von Meding

Und sogar der Klimaschutz hat Einzug gehalten im Karneval, und das nicht nur ironisch. Die Juniorgarde zeigte in Koala-Kostümen einen selbst entwickelten Tanz „Hilfe, wir sind vom Aussterben bedroht.“ Die Lindener Narren gehen eben mit der Zeit. Und vielleicht ist das ihr Erfolgsrezept. Für die Session-Premiere 2021 gibt es schon Karten, sie steigt am 30. Januar 2021.

