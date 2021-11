Hannover

Briefe von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) an den Eigentümer seien unbeantwortet geblieben. Und oft scheitere eine Umnutzung von ehemaligen Kaufhäusern an den Renditeerwartungen der Investoren. Es war kein gutes Bild, das kürzlich bei einer Diskussionsrunde in der VHS von der Zukunft der leer stehenden Karstadt-Immobilie an der Georgstraße gezeichnet wurde. Nun hat sich jedoch Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) in die Debatte eingeschaltet. Er beurteilt die Perspektive für das Haus deutlich optimistischer.

„Der Standort wird auch künftig eine wichtige Bedeutung im Einzelhandel haben“, ist sich Vielhaber sicher. Er sieht auch „kein grundsätzliches Standortproblem“. Schließlich liege das Gebäude an „einer der beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands“.

Vielhaber: Es gibt „gute Beispiele“ für Umbau von Kaufhäusern

Herausforderungen sieht der Baudezernent „eher in der Struktur des Gebäudes“. Denn die im Inneren offenen Räume des Kaufhauses machen eine Aufteilung der Flächen schwierig. Und dass angesichts der Schwierigkeiten der großen Kaufhaus-Ketten eine von diesen einsteigt und alle Etagen besetzt, halten Experten für unwahrscheinlich. Als realistischer gilt eine Mischnutzung des Gebäudes, für die allerdings ein umfangreicher Umbau notwendig wäre.

Laut Vielhaber gibt es dafür „gute Beispiele“. Etwa im Ruhrgebiet, wo das Sterben vieler Großkaufhäuser schon vor vielen Jahren eingesetzt hat. In Herne etwa wurde das ehemalige Hertie-Kaufhaus gründlich umgestaltet. Die neuen Mieter in dem Gebäude sind ein bayrisches Wirtshaus, ein Fitnessstudio, außerdem gibt es darin Büros und Flächen für den Einzelhandel.

In Herne kaufte die Stadt das ehemalige Hertie-Gebäude

Um das möglich zu machen, wurden große Lichthöfe in den Kaufhaus-Block geschnitten. Die Fassade des Gebäudes aus den 1960er Jahren steht unter Denkmalschutz und wurde erhalten. In Herne war es die Stadt selbst, die das Gebäude zunächst kaufte und dann an einen Investor vermittelte.

Hat wieder eine Zukunft: Das frühere Hertie-Kaufhaus in Herne. Quelle: HPP Architekten

In Hannover ist allerdings nicht damit zu rechnen, dass die Stadt selbst das Gebäude erwirbt. Zumal zuletzt die Runde machte, dass der Eigentümer Friedrich Knapp dieses für die stolze Summe von 70 Millionen Euro zum Verkauf anbiete. Baudezernent Vielhaber geht aktuell davon aus, „dass es marktwirtschaftlich möglich ist, das Gebäude wieder in eine Nutzung zu bringen“.

Baudezernent: Keine unbeantworteten Briefe von Onay

Ausdrücklich widersprach er der Darstellung eines seiner Mitarbeiter, der in der VHS berichtet hatte, dass Onay zwei Briefe an den Eigentümer geschrieben habe, die unbeantwortet geblieben seien. „Es hat keine unbeantworteten Briefe des Oberbürgermeisters an den Eigentümer gegeben“, stellte Vielhaber klar. Zu diesem habe man „den Gesprächsfaden aufgenommen, um das Projekt zu begleiten. Wir haben deutlich gemacht, dass uns der Standort wichtig ist“, berichtete Vielhaber.

Ideen für eine Nachnutzung des Gebäudes hat es bereits gegeben. Von einem Kulturtreff in dem Haus war die Rede. Zuletzt hatte der Verein „Digitales Hannover“ vorgeschlagen, im Karstadt-Gebäude ein IT-Lernzentrum für Schüler einzurichten. Nach Einschätzung von Vielhaber sind auch nicht-kommerzielle Nutzungen denkbar, sofern es dafür Fördermittel gibt.

Von Christian Bohnenkamp