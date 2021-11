Hannover

Kulturtreff, Obdachlosenunterkunft oder doch lieber eine Mischung aus Wohnen, Büros und Einzelhandel? Ideen für die Nutzung des ehemaligen Karstadt-Gebäudes an der Georgstraße in Hannovers Innenstadt hat es schon so einige gegeben. Dass irgendetwas davon in absehbarer Zeit tatsächlich umgesetzt werden kann, scheint allerdings unwahrscheinlich. „Oberbürgermeister Belit Onay hat den Eigentümer bereits zweimal angeschrieben, um mal an einen Tisch zu kommen“, berichtete Innenstadt-Planer Andreas Zunft am Rande einer Diskussion in der VHS, bei der es um das Thema Wohnen in der Innenstadt ging. Es habe jedoch keine Antwort gegeben.

Das Haus steht seit dem Karstadt-Aus im Oktober 2020 leer. Die Immobilie gehört dem Multimillionär Friedrich Knapp, Chef und Mitbegründer der Modemarke „New Yorker“. Kapp soll das Gebäude mittlerweile zum Kauf angeboten haben. Die Stadt komme als möglicher Eigentümer aber nicht infrage, machte Zunft deutlich: Demnach verlangt Kapp für das Gebäude 70 Millionen Euro. „So viel Geld haben wir nicht“, stellte der Innenstadtexperte aus der Bauverwaltung die Position der Landeshauptstadt klar.

Studierenden-Ideen für das Galeria-Haus an der Marktkirche

Till Rieniets, Leiter vom Institut für Entwerfen und Städtebau an der Leibniz-Universität Hannover, hatte zuvor ein Beispiel gezeigt, wie große ehemalige Kaufhäuser sinnvoll umgenutzt werden könnten. So wurde beispielsweise im westfälischen Lünen das frühere Haus der Warenhauskette Hertie am Rathausplatz zu einem modernen Komplex mit Wohnen, Büros und Einzelhandel umgestaltet.

Studierende der Leibniz-Universität machten sich ähnliche Gedanken zum Galeria-Gebäude an der Marktkirche, dessen dauerhafte Nutzung als Kaufhaus auch immer wieder infrage gestellt wird. Viktoria Leno und Elizaveta Misyuryaeva zeigten ihren Entwurf in der VHS. Sie schlagen für das Erdgeschoss zwar weiterhin Einzelhandel vor. Darüber sehen sie jedoch Büros sowie Wohnungen, die – in unterschiedlichen Größen – um einen ruhigen Innenhof angeordnet werden könnten.

Wohnen im Kaufhaus: So könnte das Galeria-Gebäude an der Marktkirche nach einem Umbau aussehen. Quelle: Viktoria Leno/Elizaveta Misyuryaeva

Wohnen im Kaufhaus scheitert oft an Renditeerwartungen

Laut Stadtplaner Zunft scheitern solche Vorhaben jedoch oft an den Renditeerwartungen der Eigentümer der Immobilien. Bis das Kaufhaus in Lünen umgebaut worden sei, seien acht Jahre vergangen. Es dauere oft lange, bis die Besitzer der Häuser ihre Erwartungen und Bilanzen korrigierten. Erst dann könne „Wohnen funktionieren“.

Auch Uni-Professor Rienits sieht dieses „Dilemma“. Hannover habe „einfach nicht die Möglichkeiten, das Karstadt-Gebäude zu kaufen“. Die Kommunen hätten „wenig Handlungsspielräume“, um solche Vorhaben aktiv voranzutreiben.

