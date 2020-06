Karstadt-Kaufhof: In Hannover schließt das Haus an der Georgstraße

Hannover

Der in wirtschaftlichen Nöten steckende Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt nach Informationen der HAZ in Hannover das Karstadt-Haus in der Georgstraße. Der Kaufhof an der Marktkirche und derjenige am Ernst-August-Platz bleiben erhalten. Noch unklar ist, was mit den Sporthäusern von Karstadt und Sportscheck passiert. Reaktionen waren zunächst nicht zu erhalten. In den Häusern laufen noch Informationsveranstaltungen.

Das Haus an der Georgstraße ist die Keimzelle der Kaufhauskette in Hannover. 1903 hatte Rudolph Karstadt das Grundstück von der Deutschen Bank gekauft. Bis 1906 baute er sich auf der Fläche sein insgesamt 25. Karstadt-Haus, das als eines der schönsten und größten in seinem Firmenimperium galt.

„Schritt ist ohne Alternative“

Die Schließung von 62 und damit mehr als einem Drittel der bundesweiten Galeria Karstadt-Kaufhof-Filialen ist nach Einschätzung der Unternehmensführung der einzige Weg, um das Unternehmen zu retten. „Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden“, sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag. Letztlich gehe es darum, das Unternehmen und damit viele tausend Arbeitsplätze zu sichern.

Die Planung des Konzerns sieht vor, „zunächst 62 von 172 Filialen und zwei sogenannte Schnäppchencenter“ zu schließen. Für sie bestehe angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine wirtschaftliche Fortführungsperpektive mehr, betonte Gleiwitz. Durch die Schließung und weitere Sparmaßnahmen dürften mindestens 5000 der 28.000 Stellen bei dem Konzern wegfallen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatten sich nach wochenlangen Verhandlungen am Donnerstag auf einen Sozialplan geeinigt.

Von Bernd Haase und Erich Reimann