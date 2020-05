Essen/Hannover

Fast jeder zweiten Filiale der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof droht das Aus. Wie aus dem ersten Entwurf eines Sanierungskonzeptes für den Konzern hervorgeht, der am Freitag dem Gesamtbetriebsrat und Gläubigervertretern vorgelegt wurde, könnten bis zu 80 der derzeit noch gut 170 Filialen geschlossen werden. Eine konkrete Liste von Häusern, die von einer Schließung betroffen sind, ist bislang nicht öffentlich geworden. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass Hannover bei einem Streichkonzert in dieser Größenordnung ungeschoren davonkommt.

Fünf Standorte in Hannover

In Hannovers Innenstadt verfügt der Konzern derzeit über fünf Standorte: zwei Filialen der Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz und an der Marktkirche, die Karstadt-Filiale in der Georgstraße, das Sporthaus in der Großen Packhofstraße sowie Sportscheck am Platz der Weltausstellung, das ebenfalls zur Signa-Gruppe von René Benko gehört.

Zwei Häuser in der City auf der Kippe?

Gerüchte gab es immer wieder um die kleinere der beiden Kaufhof-Filialen an der Marktkirche, zumal dort in diesem Jahr der Mietvertrag ausläuft. Nach Informationen der HAZ soll auch eines der beiden Sporthäuser Schließungskandidat sein.

Laut „Wirtschaftwoche“ rechnen Insider mit dem Abbau von insgesamt rund 5000 Vollzeitstellen. Aktuell beschäftigt Galeria Karstadt Kaufhof rund 28 000 Mitarbeiter. Ein Konzernsprecher betonte, das Unternehmen wolle Spekulationen nicht kommentieren.

Einigung mit der Gewerkschaft ist hinfällig

Bei der Gewerkschaft Verdi sorgten die Pläne für Empörung. Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger warf dem Konzern vor, einen „Kahlschlag auf Kosten der Beschäftigten“ zu planen. „Das ist brutal! Es hat den Anschein, dass die Unternehmensleitung und der Eigentümer die Corona-Krise missbrauchen, um ihre ursprünglichen Planungen von Standortschließungen und Entlassungen doch noch umzusetzen“, sagte sie.

Noch kurz vor Weihnachten hatte die Gewerkschaft mit dem Konzern einen Sanierungstarifvertrag abgeschlossen, der unter anderem eine Standort- und Beschäftigungssicherung enthielt. Seit Galeria Karstadt Kaufhof unter dem Eindruck der Corona-Krise Anfang April seine Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchte, ist der Vertrag jedoch Makulatur.

„Leider muss es zu Standortschließungen kommen“

Bereits zu Wochenbeginn hatte das Unternehmen die Beschäftigten auf harte Einschnitte vorbereitet. In einem Brief an die Mitarbeiter berichtete die Unternehmensführung am Montag, der gerichtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus und der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz hätten klar gemacht, dass es angesichts der Corona-Krise „leider auch zu Standortschließungen und dementsprechend auch zu einem Arbeitsplatzabbau kommen muss“. Genaue Zahlen nannte das Unternehmen damals aber nicht.

Hart von der Corona-Pandemie getroffen

Galeria Karstadt Kaufhof kämpfte schon vor der Corona-Krise mit roten Zahlen. Umso härter trafen die Warenhauskette die Auswirkungen der Pandemie. Der Konzern habe während der Zeit der Komplettschließungen mehr als eine halbe Milliarde Euro an Umsatz verloren, berichtete die Konzernführung in ihrem Mitarbeiterbrief. Aufgrund der anhaltenden Kaufzurückhaltung werde sich der Umsatzverlust wahrscheinlich sogar noch auf bis zu eine Milliarde Euro erhöhen.

