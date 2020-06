Karstadt an der Georgstraße schließt: Wie geht es jetzt weiter?

Hannover

Nun ist es entschieden: Der Karstadt an der Georgstraße wird in absehbarer Zeit schließen, 101 Mitarbeiter werden voraussichtlich ihre Jobs verlieren. Die beiden Kaufhof-Filialen am Ernst-August-Platz und der Marktkirche sind vorerst gerettet, über die beiden Sport-Kaufhäuser wird separat verhandelt. Die Ankündigung von der Schließung des Traditionskaufhauses hatte viele wehmütig gemacht, denn mit dem markanten Gebäude am Schillerdenkmal hatte der Siegeszug von Karstadt in Hannover vor über 100 Jahren begonnen.

Zeitweilig hatten Kaufhof und Karstadt bis zu sieben große Standorte in Hannover, doch diese Zeiten sind längst vorbei. Das Bettenhaus, Technikhaus und Heimtextilienhaus sind längst weg und der Konzern muss weiter Filialen schließen. Die Warenhauskette ist wirtschaftlich schwer angeschlagen, unter anderem wegen Fehlentscheidungen des Managements. Dazu kam die Coronakrise, die den Finanzen durch die wochenlange Schließung des Einzelhandels zusätzlich massiv geschadet hat. Mitte Mai war schließlich bekannt geworden, dass der Essener Konzern Galeria Karstadt Kaufhof deshalb rund die Hälfte seiner rund 170 Filialen in Deutschland aufgeben will.

Trauer und Verzweiflung bei den Mitarbeitern

Unter den von der Schließung betroffenen Mitarbeitern waren am Freitag Trauer und Verzweiflung greifbar, kaum jemand wollte über seine Zukunft sprechen. Sie haben nun die Wahl zwischen einer Abfindung und dem Gang in eine Transfergesellschaft. Die Kunden zeigten sich überrascht von der Entscheidung und befürchten, dass die Georgstraße damit einen wichtigen Anlaufspunkt verliert. Wie es mit der Immobilie, die Karstadt gemietet hatte, weitergeht, ist noch offen. Doch es gibt schon Ideen.

In Hannover hatte man schon befürchtet, dass das Haus an der Georgstraße gefährdet sein könnte. Zudem bangten die Mitarbeiter um den Kaufhof an der Marktkirche. Dass Hannover nicht verschont bleiben würde, war von Anfang an klar, immerhin betreibt die Warenhauskette in Niedersachsens Landeshauptstadt mit zwei Kaufhof-Filialen, einem Karstadt, einem Karstadt-Sport und einem Sportcheck insgesamt fünf Filialen.

