Doris Drewes ist voller Wehmut. „Das ist eine traurige Angelegenheit“, sagt sie. Gerade ist die 81-Jährige an diesem Sonnabend aus der Karstadt-Filiale in der Georgstraße gekommen, auf der Suche nach einer neuen Jacke. „ Karstadt hat zu meinem Leben irgendwie dazu gehört“, erzählt Drewes. Aber damit ist es bald vorbei, am 17. Oktober schließt die Filiale an der Georgstraße, gerade hat der Ausverkauf begonnen.

„Nur Trümmer. Und Karstadt “

Drewes war Anfang der Fünfzigerjahre mit ihrer Familie nach der Flucht aus Schlesien in Hannover gelandet. „Hier waren nur Trümmer. Und Karstadt“, berichtet sie. Schon früh hat das Kaufhaus ihr Leben begleitet. „Manchmal bin ich mit meinen Schulfreundinnen nach dem Unterricht hierher gekommen“, erzählt sie. „Und dann haben wir Buttermilch mit Zitrone getrunken, 15 Pfennig das Glas. Das war dann das Highlight der Woche.“

Ein Glas Buttermilch für 15 Pfennig: Doris Drewes hat an Karstadt viele Erinnerungen. Quelle: Katrin Kutter

Die Schilder an den Eingangstüren und im ganzen Geschäft sind nicht zu übersehen: „Alles muss raus“ und „Großer Sortimentsabverkauf“. Auf fast alles gibt es hier jetzt Rabatt, 10 Prozent für Sonnenbrillen, 50 Prozent auf manche Herrenpullover. Und trotzdem hält sich der Andrang in Grenzen. Zeitweise staut es sich an den Kassen ein bisschen. Betriebsratschef Jürgen Samtleben berichtet von Umsätzen wie vor Weihnachten. Aber an diesem Sonnabend halten sich die Schnäppchenjäger offenbar noch zurück. Es gibt kein Gedränge, in der Mittagszeit ist nur bei der Herrenbekleidung ein bisschen mehr los. Je näher der Schließungstermin rückt, desto stärker werden die Rabatte steigen.

Aus Bielefeld zum Einkaufen nach Hannover

Auch Familie Rieso ist nicht so richtig fündig geworden. Jürgen Rieso ist mit Tochter und Enkeltochter wie schon so oft am Sonnabend aus Bielefeld zum Shoppen gekommen. Aber die drei haben bei Karstadt nichts entdeckt, was sie so richtig begeistert hätte. „Wir sind eigentlich lieber bei Kaufhof als hier“, berichtet Rieso. „Da ist die Auswahl besser.“

Familie Rieso kommt aus Bielefeld. Außer einem Paar Schuhe haben Vater, Tochter und Enkelkind keine Schnäppchen entdeckt. Quelle: Katrin Kutter

„Nur noch Klamotten und Kaffee“

„Hier in der City gibt es nur nur noch Klamotten und Kaffee“, sagt Wolfgang Grieger. Die Innenstadt habe für ihn den vergangenen Jahren immer mehr Reiz verloren. „Früher konnte man noch einen kaputten Staubsauger zur Reparatur ins Technikhaus Brinkmann bringen“, berichtet der 58-Jährige, der in der List wohnt. „Aber das geht alles nicht mehr.“ Kalt lässt ihn das aber nicht. „Das tut mir total in der Seele weh“, sagt er. Aber es gebe einfach nichts Besonderes zu sehen und zu entdecken.

Grieger geht deshalb gern auf Flohmärkte. „Da gibt es zwar auch viel Gerümpel, aber da kann ich interessante Sachen entdecken.“ Grieger befürchtet, dass in den kommenden Jahren immer mehr Läden dicht machen werden. Ein Problem sind aus seiner Sicht die viel zu hohen Mieten. „Wenn die Mieten geringer wären, gebe es mehr inhabergeführte Geschäfte“, sagt er. „Und dann gäbe es auch wieder mehr zu entdecken.“

Die Innenstadt hat für ihn an Reiz verloren: Wolfgang Grieger aus der List. Quelle: Katrin Kutter

130 Mitarbeiter müssen gehen

Betroffen von der Karstadt-Schließung sind rund 130 Mitarbeiter. Für sie ist am 31. Oktober Schluss. Bis dahin werden nach der Schließung noch die letzten Waren zusammengepackt. Die meisten von ihnen können in eine Transfergesellschaft wechseln. Die Üstra hat bereits angeboten, 30 Mitarbeiter zu übernehmen.

Wolfgang Grieger philosophiert über die Zukunft des Gebäudes. „Vielleicht wird da demnächst Restware von Amazon verkauft“, sagt er. Grundsätzlich sei es aber gut für Städte, wenn es freie Flächen gebe. Da fühle man sich wohler, sagt er – und erzählt von Städten wie Oslo oder Wien. In Hannover seien der Bahnhofsvorplatz und der Kröpcke gelungene Plätze. Grieger kann sich das auch für diesen Bereich vorstellen.

„Ich kaufe nicht im Internet“

Stammkundin Drewes hat zu Hause viele Dinge, die sie im Laufe der Jahre bei Karstadt gekauft hat. „Vom Kochtopf bis zum Kleid, da ist alles dabei“, berichtet sie. Ihre Töchter und Enkeltöchter würden lieber im Internet kaufen, berichtet sie. „Ich bin da aber anders“, berichtet Drewes. „Ich muss die Sachen anfassen.“ Die rüstige Rentnerin aus Ronnenberg ist gerade auf der Suche nach einer Sommerjacke und hat natürlich erst bei Karstadt geschaut. Heute war aber nicht das richtige dabei.

Von Mathias Klein