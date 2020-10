Hannover

Am Sonnabend ist es vorbei: Dann schließt das Karstadt-Haupthaus in Hannover, ein Stück Geschichte verschwindet aus der Innenstadt. Am Freitag haben sich rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Vertreter von Gewerkschaft, Kirche und Politik zu einer öffentlichen Betriebsversammlung vor der Filiale in der Georgstraße versammelt. Sie drückten noch einmal ihren Ärger und ihre Enttäuschung über die Schließung des Hauses nach 106 Jahren aus.

Auch Michaela Vogt ist zu der öffentlichen Versammlung gekommen. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen steht sie vor dem Haupteingang und hält ein Schild in der Hand mit der Aufschrift „Wir waren ein Stück Hannover“.

Anzeige

Kassiererin Michaela Vogt hat über die Hälfte ihres Lebens für Karstadt gearbeitet. Quelle: Inga Schönfeldt

Vogt ist derzeit noch als Kassiererin im Restaurant im obersten Geschoss des Hauses tätig. Zudem engagiert sie sich im Betriebsrat der Gastronomie. Nach 31 Jahren muss sie sich nun einen neuen Arbeitgeber suchen. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gastronomie werden nicht in die Transfergesellschaft übernommen.

„Ich habe noch nichts Neues und brauche für mich jetzt auch erst einmal eine Auszeit nach den anstrengenden letzten Monaten. Am Anfang habe ich alles gut weggesteckt, aber bei der letzten Sitzung in dieser Woche habe ich mehr geweint, als etwas konstruktives zu tun“, berichtet die 55-Jährige gefasst. Als sie diese Woche durchs Haus gegangen sei, habe sich das sehr bedrückend und gespenstisch angefühlt.

Rolf Stenzel (Mitte) ist ehemaliger Betriebsratsvorsitzender und arbeitete 46 Jahre als Dekorateur für Karstadt. Seit 2011 ist er in Rente. Trotzdem hat er sich dem Protest angeschlossen. Quelle: Ilona Hottmann

Ehemalige Mitarbeiter nehmen an Kundgebung teil

Auch rund ein Dutzend ehemaliger Karstadt-Betriebsräte, die bereits im Ruhestand sind, schlossen sich der Kundgebung an. Eine von ihnen ist Renate Bröde, die mehr als 30 Jahre lang als Verkäuferin der Parfümerie gearbeitet hatte. „Es ist furchtbar für die Mitarbeiter. Da kriegt man richtig Tränen in die Augen“, sagt die Rentnerin und wischt sich mit einem Taschentuch durchs Gesicht.

Renate Bröde arbeitete über 30 Jahre für Karstadt und ist vor ein paar Jahren in Rente gegangen. Sie ist aus Solidarität zur letzten Betriebsratsversammlung gekommen. Quelle: Inga Schönfeldt

Sie sei mit dem Haus verbunden und aus Solidarität zu den Beschäftigten zu der Kundgebung gekommen. „Es war einfach schlechtes Management über die Jahre. Der Handel wird auch durchs Internet plattgemacht“, ergänzt sie wütend.

Bürgermeister: „Ende einer Ära“

Bürgermeister Thomas Hermann ( SPD) spricht von dem Ende einer Ära. „Es ist ein echter Verlust für die Stadt und die Region. Karstadt gehört zu Hannover“, sagt er. Monika Dürrer vom Handelsverband Hannover nennt es einen traurigen Meilenstein in der Entwicklung des Hauses. „Die Kreativen müssen sich jetzt zusammen tun und sich etwas ausdenken, was hier in Zukunft mit dem Haus geschieht“, sagte sie.

Von Inga Schönfeldt