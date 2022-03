Hannover

Das Märchen Peterchens Mondfahrt von Gerdt von Bassewitz ist eine der spannendsten Geschichten für Kinder überhaupt. Nun wurde der Klassiker um zwei Geschwister, die zum Mond reisen, erneut verfilmt. Der in Hannover aufgewachsene Ali Samadi Ahadi hat bei der Neuadaption Regie geführt. Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl hat den Titelsong „Look up to the Sky“ beigesteuert. Die Filmpremiere läuft am Sonnabend, 19. März, um 14 Uhr im Astor Grand Cinema. Regisseur Ali Samadi Ahadi wird dabei sein. Auch die Schauspielerinnen Roxana Samadi und Caroline Schreiber sind live im Astor. Dreimal zwei Leser können kostenlos dabei sein. Wer am Gewinnspiel dabei sein möchte, nutzt einfach den folgenden Link. Das Gewinnspiel läuft bei Freitag, 18. März, um 14 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

