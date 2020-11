Hannover

Das Thema Aufräumen beschäftigt viele Menschen –Bücher und sogar Netflix-Serien drehen sich ums Sortieren und Ausmisten. Doch wie genau halte ich nun zu Hause und auf der Arbeit Ordnung? Und was mache ich eigentlich mit meinem alten Hochzeitskleid? Um diese und weitere Fragen ging es beim Onlinevortrag von Aufräumexpertin Katharina Auerswald am Mittwochabend. Der Vortrag war der letzte Teil der Reihe „Alles geregelt“ von HAZ und Sparda-Bank in diesem Jahr.

Auerswald erteilte zunächst dem Motto eine Absage, dass Genies das kreative Chaos beherrschen. Denn selbst wenn man sich selbst in seiner Unordnung zurechtfinde, könne es im Notfall unnötig Zeit kosten, wenn ein anderes Familienmitglied wichtige Unterlagen suche. Ihr Tipp ist daher: Alle Ordner so zu beschriften, dass jeder versteht, was sich darin befindet.

Zwei entscheidende Fragen helfen

Los geht es zunächst mit dem Ausmisten. Wenn man Sachen aussortiere, solle man sich zwei Fragen stellen. Erstens: Würde ich den Gegenstand retten, wenn es brennt? Und zweitens: Würde ich ihn wieder kaufen, wenn er kaputt geht?

Bei wichtigen Unterlagen helfen diese Fragen allerdings nicht unbedingt weiter. Auerswald wies darauf hin, dass man als Privatperson nur die Pflicht habe, Handwerkerrechnungen zwei Jahre aufzubewahren. Es könne zwar sinnvoll sein, Kontoauszüge und Steuererklärungen aufzuheben, Pflicht sei dies jedoch nicht.

Kleidungsstück für mehrere Monate in Karton legen

Wenn es darum geht, den Kleiderschrank zu entrümpeln, solle man nicht den Fehler machen, Kleidung, die zu eng ist, aufzubewahren – in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder passt. Lieber sollte man die Sachen verschenken, meint Auerswald. Sei man sich bei einem Kleidungsstück nicht sicher, ob man es wegwerfen oder behalten soll, könne man es für mehrere Monate in einen Karton legen. Wenn man dann nach der vorher festgelegten Zeitspanne das Kleidungsstück nicht vermisst habe, solle man den Karton einfach weggeben.

Für das Aufräumen hat Katharina Auerswald mehrere Regeln formuliert. „Kommt was Neues ins Haus, fliegt was Altes raus“ – so ende man nicht wie eine Kundin der selbstständigen Aufräumberaterin: Diese habe 35 Paar Winterstiefel besessen. Darüber hinaus empfiehlt sie, dass jeder Gegenstand einen festen Platz haben sollte, eine Art Parkplatz, wo man ihn immer wieder hinlegt. „Wenn alles seinen Platz hat, ist Aufräumen kein großes Problem“, sagte sie. Zudem solle man regelmäßige Termine zum Aussortieren einplanen, damit gar nicht erst ein großer Berg an ungebrauchten oder unnützen Sachen entsteht.

Foto von nostalgischen Kleidungsstücken machen

Und was ist nun mit dem Hochzeitskleid? Das ist ja schließlich ein Kleidungsstück, an dem viele Erinnerungen hängen. Hier sollte man sich fragen: Hilft das Kleid dabei, dass die Ehe glücklich ist – oder reicht nicht auch ein Foto? Auerswald meinte dazu eindeutig: „Man sollte lieber nach vorne schauen, ein Foto machen und sich davon trennen.“

Ein Handout zu dem Vortrag gibt es unter www.sparda-h.de/allesgeregelt.

Von Inga Schönfeldt