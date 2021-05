Hannover

Auf die evangelische Kirche ist Markus Seeberger nicht gut zu sprechen. Er habe die „Arroganz ihrer Macht“ zu spüren bekommen, sagt der 37-Jährige. Der Bilanzbuchhalter aus dem Raum Erlangen hatte sich bei der Landeskirche in Hannover um eine Stelle beworben und eine Absage bekommen. Als Katholik fühlte er sich wegen seiner Konfessionszugehörigkeit diskriminiert – und klagte beim Arbeitsgericht auf 13.000 Euro Schadensersatz.

Das Landeskirchenamt hatte den Posten im vergangenen Sommer ausgeschrieben. Es ging um die Leitung der kirchlichen Verwaltungsstelle in Loccum. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem Kassen- und Rechnungsführung in dem berühmten Kloster und in anderen kirchlichen Einrichtungen, im Predigerseminar und in der Evangelischen Akademie. Laut Ausschreibung sollten Bewerberinnen und Bewerber Mitglied der evangelischen Kirche sein.

Diskriminierung durch die Kirche?

Der Fall rührt an ein grundsätzliches Thema: Wann darf die Kirche die Mitgliedschaft zur Voraussetzung bei der Vergabe von Stellen machen? Das Grundgesetz garantiert den Kirchen als Arbeitgeberinnen eigentlich ein weitgehendes Selbstbestimmungsrecht. Und doch landeten in den vergangenen Jahren zunehmend einschlägige Fälle vor Gericht, bei denen Andersgläubige auf ein Diskriminierungsverbot pochten.

Im Jahr 2018 entschied das Bundesarbeitsgericht, dass die evangelische Diakonie eine konfessionslose Bewerberin zu einem Vorstellungsgespräch für eine Referentenstelle hätte einladen müssen und sprach der Klägerin eine Entschädigung zu. Auch dem Europäischen Gerichtshof ist der Grundsatz der Gleichbehandlung in Zweifel wichtiger als das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen: Dieses gilt nicht bei jeder Stelle, urteilte er im April 2018.

„So etwas ist heute nicht mehr zeitgemäß“: Markus Seeberger vor dem Arbeitsgericht Hannover. Quelle: Simon Benne

Die vermeintlich rechte Konfession darf demnach nur dann zur Einstellungsbedingung gemacht werden, wenn diese für die Tätigkeit auch geboten ist – etwa wenn es um die Verkündigung des Glaubens geht. Auch deshalb fand der Katholik Seeberger es ungerecht, dass er den Posten in Loccum nicht bekommen sollte: „So etwas ist heute nicht mehr zeitgemäß“, sagt er wenige Tage nach Abschluss des Ökumenischen Kirchentages, bei dem die Kirchen in Frankfurt ihre Einheit beschworen, „schließlich geht es um eine Verwaltungsstelle und keine Pastorenstelle.“

„Wir sind in einer Grauzone“

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat ihre Richtlinien inzwischen selbst gelockert. In Arbeitsfeldern, die nichts mit Verkündigung und Seelsorge zu tun haben, dürfen unter bestimmten Voraussetzungen längst auch Menschen arbeiten, die anderen christlichen Konfessionen angehören.

Wann aber ist eine Stelle so „verkündigungsnah“, dass eine Kirchenmitgliedschaft verlangt werden darf? Beim Job einer Reinigungskraft sei das sicher nicht der Fall, bei der Leitung eines Predigerseminars hingegen sehr wohl, sagte Richter Axel von der Straten beim Verfahren vor dem Arbeitsgericht. „Wir sind in einer Grauzone“, befand er mit Blick auf Seebergers Fall.

Annekatrin Herzog, Juristin im Landeskirchenamt, verwies hingegen darauf, dass zur Stelle in Loccum auch Entscheidungen über Geldanlagen und repräsentative Pflichten gehörten: „Da spielt kirchlicher Ethos hinein“, sagte sie. Vor allem aber sei Seeberger aus rein fachlichen Erwägungen nicht in die engere Auswahl gekommen: Der Mann habe weder die geforderte Qualifikation bei der Verwaltung von Immobilien noch die nötige Leitungserfahrung nachgewiesen.

Nachdem Richter von der Straten angedeutet hatte, dass die Chancen der Kirche in diesem Prozess nicht schlecht stünden, stimmten beide Parteien einem Vergleich zu: Markus Seeberger erhält 1300 Euro – und der Rechtsstreit ist damit erledigt. Ob und wann ein evangelischer Verwaltungsposten auch von Katholiken besetzt werden kann, bleibt in diesem Fall ungeklärt. Markus Seeberger fuhr dennoch zufrieden heim nach Franken: „Ich bin froh“, sagte er, „dass die Sache abgeschlossen ist.“

Von Simon Benne