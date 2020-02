Ihre Skulptur „Rauschen“, die Sie aus den alten Kupferplatten vom Dach des Anzeiger-Hochhauses geschaffen haben, wurde erst in Paris ausgestellt und wird demnächst in der Kestnergesellschaft in Hannover zu sehen sein. Wie fühlt es sich an, das Werk jetzt in Hannover zu sehen?

Sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass man von der Kestnergesellschaft aus auf die Kuppel blicken kann. Die neue Farbe des neuen Daches beziehe ich jetzt auf mein Werk.

Die neuen Kupferplatten auf dem Dach und die alten auf Ihrer Arbeit sind alle hellgrün. Haben Sie Unterschiede feststellen können?

Der Farbton ist sehr gut getroffen, aber die ganzen Spuren, die man auf dem alten Material hat, finden sich auf dem neuen Dach natürlich nicht.

Was schätzen Sie an Kupfer?

Die Arbeit kam auf Einladung von Christina Végh, der damaligen Leiterin der Kestnergesellschaft, zustande. Sie hat mich informiert, dass das Anzeiger-Hochhaus ein neues Dach bekommen soll und dass die Kupferplatten in Künstlerhände gegeben werden sollten. Und da ich oft mit Kupfer arbeite, kam das Kupfer also zu mir. Meist ist der künstlerische Prozess ja andersherum: Man hat eine Idee und sucht sich dann das Material für die Umsetzung.

Was hat Kupfer, was andere Werkstoffe nicht haben?

Kupfer ist ein Leiter, es ist weich, schwer, formbar, es verändert die Farbe: lauter Eigenschaften, bei denen der Prozess der Veränderung eine Rolle spielt. Und ich finde Veränderungen in der Gesellschaft, in der Geschichte, beim Menschsein extrem wichtig.

Gibt es auch Probleme, die das Material mit sich bringt?

Dasselbe, das eine Qualität ist, kann immer auch ein Nachteil sein.

Ist es für Sie ein Problem, dass jemand wie Joseph Beuys auch gern mit Kupfer gearbeitet hat?

Nein. Wieso auch? Beuys ist Beuys, und ich bin ich. Viele Künstler arbeiten mit Kupfer. Das Material gehört erst mal sich selber und nicht den Künstlern.

In Paris hing das Werk von der Decke, in Hannover wird es am Boden liegen. Wie empfinden Sie den Positionswechsel?

In Paris war es wie eine Bienenwabe, im Liegen bekommt die Skulptur etwas Ruhigeres. Es ist jetzt ein ruhender Körper. Der Raum hier war ja früher eine Schwimmbadhalle, da hatte man es auch mit Körpern in der Horizontallage zu tun. Das gefällt mir sehr gut.

Zum Schwimmbad passt auch der Name „Rauschen“.

Der Titel gefällt mir, weil er auch etwas mit Wasser und Schwimmbad zu tun hat. Aber er passt auch zu den Druckmaschinen und zur Zeitungsproduktion. Als ich die Kupferplatten das erste Mal gesehen habe, lagen sie am Boden der ehemaligen Druckerei in Bemerode. Es sah aus wie ein grünes Meer. Auch dieser Eindruck hat zum Titel „Rauschen“ geführt. Ich habe ohnehin eine Vorliebe für solche Titel. Mich interessiert der Widerspruch zwischen einer stabilen Form und einem Titel, der etwas Flüchtiges beschreibt. Andere meiner Werke heißen „Smog“ oder „Giftig“ – Zustände, die wir nicht anfassen können, die uns aber verändern.

Sie haben das Flüchtige auch schon zum Teil ihrer Skulptur gemacht. Da haben Sie Pfützen ausgestellt, aus denen das Wasser langsam verdunstete. Diese „Trostpfützen“ waren in einer Ausstellung zu sehen, die den Titel „Neue Alchemie“ trug. Fühlen Sie sich auch als Alchemistin?

Nein, ich fühle mich eher als Realistin. Ich glaube, dass Flüchtiges auch zu unserer Realität gehört, wie auch Gefühle und alle möglichen nicht benennbaren Zustände.

Alchemisten beschwören immer Verwandlungen.

Ja, die beschwören sie, ich betreibe sie eher. Der mystische Teil bei der Alchemie interessiert mich nicht so sehr.

Warum spielen Zeitungen in Ihrem Werk eine so wichtige Rolle?

Ich bin Zeitungsleserin, und ich habe tatsächlich oft mit dem Thema und dem Material Zeitung gearbeitet. Als das „Rauschen“ in Paris zu sehen war, kamen Zeitungen auf verschiedene Weise zum Einsatz. Eine Zeitung kann ein Bett sein, eine Decke, eine Verbindung zwischen der Welt und einem selber. Und die einzelne Tageszeitung ist immer wieder obsolet. Trotz der ständigen Erneuerung gibt es bei der Zeitung immer auch eine Kontinuität. Das finde ich sehr interessant.

In Ihrer neuen Ausstellung wird auch ein alter Konferenztisch aus dem Anzeiger-Hochhaus zu sehen sein.

Ja, den haben wir aus dem Anzeiger-Hochhaus in die Ausstellung geschafft. Meine Arbeit „Smog“, die aus Bronzeabgüssen von Kakteen besteht, wird darauf platziert. Im Gegenzug wird eine Skulptur von mir im Anzeiger-Hochhaus ausgestellt. Ich mag es, solche Tauschsysteme zwischen unterschiedlichen Bereichen in Gang zu setzen.

Handelt es sich bei „Rauschen“, der Skulptur mit den Platten vom Anzeiger-Hochhaus, eigentlich um das größte Objekt, das Sie bisher fertiggestellt haben?

Na ja. Mit der Größe ist es ja in der Kunst manchmal nicht so einfach: Es gibt Skulpturen, die sind 100 Meter lang, zum Beispiel eine Schnur. Manchmal gibt es sehr komplizierte Arbeiten, die aber gar nicht groß sein müssen. „Rauschen“ ist durchaus voluminös, aber am Anfang stand etwas Handliches: ein Fußball. Ich hatte einen Fußball in einer Keramikform mit Bronze ausgegossen, dabei ist dieser Hohlkörper entstanden, den ich jetzt nur deutlich vergrößert habe.

Kritiker beschreiben Ihre Skulpturen gelegentlich als sinnlich. Liegen die richtig?

Nun ja, ich mache ja in der Tat keine Digitalkunst. Ich bin gegen das Anfassen. Das Mitmachen und Berühren mag ich nicht so. Aber es gibt ja auch eine Sinnlichkeit auf konzeptueller Ebene.

Zur Person: Katinka Bock Katinka Bock, geboren 1976 in Frankfurt am Main, lebt und arbeitet als Bildhauerin und Installationskünstlerin in Berlin und Paris. Aus den Kupferplatten vom Dach des Anzeiger-Hochhauses in Hannover hat sie das Werk „Rauschen“ geschaffen, das im Herbst in Paris zu sehen war. Die Madsack Mediengruppe als Eigentümerin des Gebäudes stellte der Künstlerin das Material zur Verfügung. Vom 6. März an wird die 1,6 Tonnen schwere Skulptur zusammen mit anderen Arbeiten von Bock in der Kestnergesellschaft neben dem Anzeiger-Hochhaus gezeigt. Parallel dazu sind bis zum 17. Mai auch Fotografien von Jean-Luc Mylayne in der Kestnergesellschaft zu sehen.

Von Ronald Meyer-Arlt