Reihenhäuser scheinen irgendwie aus der Mode gekommen. Immobilienmakler sprechen heute lieber von Stadthäusern (oder englisch: Townhouses). Dabei ist die Erfindung, Wohnungen nicht breit übereinander zu bauen, sondern schmal in Reihe, eigentlich eine sozialreformerische Idee, damit Familien auch einen eigenen Garten haben, ohne ein teures und platzverschwendendes Einfamilienhaus zu bauen.

Reihenhaus-Ausstellung in Hannovers Kaufhof

Die Architektenkammer Niedersachsen zeigt in einer Wanderausstellung, wie sich diese teils sehr in die Jahre gekommenen Hausmodelle zeitgerecht modernisieren lassen. Ungewöhnlich ist der Ort, an dem die Ausstellung zu besuchen ist: mal nicht im Gebäude der Kammer am Friedrichswall oder gegenüber in der Bauverwaltung – an beide Orte verirren sich selten Gelegenheitsbesucher. Sondern mitten in der Stadt: im Karstadt-Kaufhof-Kaufhaus zwischen Osterstraße und Marktkirche.

Hauschefin Susanne Hollenbach weist Spekulationen zurück, dass nur deshalb Platz für eine Ausstellung im Erdgeschoss sei, weil man sich vorbereite auf die Übernahme von Abteilungen des demnächst schließenden Karstadt-Gebäudes an der Schillerstraße. „Ich freue mich über ein lebendiges Warenhaus – genau solche Ideen wie diese Ausstellungen machen Vielfalt aus“, sagt sie. Und verrät, dass sie in Braunschweig, wo sie jahrelang ein Kaufhof-Haus leitete, häufiger Ausstellungen ein Domizil geboten habe.

Sieben Haustypen

Die Dokumentation, kuratiert von Ute Maasberg von der Architektenkammer, zeigt sieben Haustypen aus unterschiedlichen Epochen – jeweils vor und nach dem Umbau. Ein kostenloses Begleitheft gibt Auskunft darüber, was die Besonderheit beim Umbau war. Maasberg sagt, dass es „beim Wohnen in der Reihe“ auch viel um Gemeinschaft gehe, die in klassischen Einfamilienhaussiedlungen verloren gehe.

Aus Hannover ist eines der schicken Kleefelder Gartenhofhäuser dabei, fast 100 Jahre alt, mit strenger, aber fein gestalteter Ziegelfassade. Die wurde von den Bauherren ziemlich original erhalten. Im Inneren aber haben die Sabo-Architekten in achtmonatiger Bauzeit viel Großzügigkeit geschaffen, indem Wände herausgebrochen wurden und das Dachgeschoss über eine behutsam eingefügte Treppe als Wohnraum nutzbar gemacht wurde.

Keines der Projekte ist spektakulär. Das würde auch nicht zum Typus Reihenhaus passen. Aber alle zeigen auf ihre Weise, was sich aus dem als verstaubt geltenden Bau- und Wohntypus machen lässt. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 16. September.

Von Conrad von Meding