Kaufkraft in der Region Hannover: So viel Geld haben die Menschen

Hannover

Exakt 24.183 Euro hat im Durchschnitt jeder Einwohner der Region Hannover vom Säugling bis zum Greis aktuell im Jahr zur Verfügung – macht insgesamt 27,98 Milliarden Euro. Damit ist die sogenannte Kaufkraft laut Statistik der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) seit 2019 zwar leicht um 223 Millionen Euro gesunken, liegt aber immer noch um 2,3 Prozentpunkte über dem Schnitt für die gesamte Bundesrepublik.

Betrachtet man die Werte jeder Stadt und Gemeinde, ergeben sich deutliche Unterschiede. Den Spitzenwert erreicht wie auch früher schon Isernhagen, wo die Kaufkraft bei 31.477 Euro pro Einwohner und Jahr liegt. Mit Burgwedel und der Wedemark liegen zwei weitere Kommunen unter den ersten fünf; dazu kommen noch Hemmingen und Pattensen.

Uetze verzeichnet den geringsten Wert

Demgegenüber weist die Gemeinde Uetze mit einem Wert von 22.712 Euro die geringste Kaufkraft auf, davor liegt Laatzen. Für die Stadt Hannover hat die GfK aktuell 23.612 Euro ermittelt.

Jobs, Geld, Pendler, Ladenmieten: Hier kommen Sie zurück zur Übersicht.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kaufkraft ist definiert als Summe aller Nettoeinkünfte der Bevölkerung bezogen auf den Wohnort. Dazu zählen neben den Einkünften aus selbstständiger und nicht selbstständiger Arbeit auch Kapitaleinkünfte und Transferleistungen wie etwa Arbeitslosengeld.

Von diesem Einkommen werden alle Ausgaben eines Verbrauchers wie Lebenshaltungskosten, Versicherungen, Miete und Nebenkosten abgezogen, um die sogenannte Einzelhandelskaufkraft zu errechnen. Die Summe bleibt nämlich für den Konsum. Daraus resultiert das, was die Bürger in den Geschäften ausgeben können. Diese Einzelhandelskaufkraft liegt in der Region Hannover derzeit im Schnitt bei 6636 Euro pro Einwohner und Jahr.

Von Bernd Haase