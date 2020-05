Hannover

Eine Krise ist selten die Zeit für große Neuanschaffungen. Und dennoch versuchen die hannoverschen Autohäuser seit gut zwei Wochen, wieder Neuwagen an die Kunden zu bringen – unter etwas anderen Bedingungen. Die Fahrzeuge in den Verkaufsräumen des Autohauses Gessner und Jacobi in Hannover-Linden sind abgeschlossen, riechen nun eher nach Desinfektionsmittel als nach dem typischen Neuwagengeruch und alle Mitarbeiter tragen Masken. Bislang waren Autohändler die einzigen, die auch auf einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern öffnen durften. Anders wäre die Präsentation der Neuwagen auch kaum praktikabel. Das Geschäft laufe langsam wieder an, meint Geschäftsführer Heinrich Jacobi. „Aber es ist nicht gerade so, dass die Käufer Schlange stehen.“

Investitionslust gedämpft, Werkstattgeschäft läuft wieder hoch

Seit Einführung der Maskenpflicht arbeiten die Mitarbeiter im Autohaus Gessner und Jacobi mit Mund-Nasen-Schutz – und wie hier auch mit Abstand. Quelle: Katrin Kutter

Wer kauft derzeit überhaupt ein teures Auto? Jacobi neigt bei dieser Frage zwar nicht zum Schwarzmalen, aber gerade bei den Privatkunden sei die Investitionslust für einen Neuwagen sehr gedämpft, meint er. Aktuell liefert das Autohaus noch Bestellungen aus den Vormonaten aus. Und auch im Werkstattbereich läuft die Entwicklung positiv. Die Mechaniker kehren Schritt für Schritt aus der Kurzarbeit zurück, die Kapazität wird im Mai weiter hochgefahren.

Ganz geschlossen hatte das Autohaus ohnehin zwar nie, aber nun steige der Arbeitsaufwand aufgrund der verschobenen Reifensaison, sagt Jacobi. Auch dabei gilt der Sicherheitsabstand, aber bei handwerklichen Arbeiten braucht es eben auch mal vier Hände.

Gerhard Michalak kennt die Branche als Geschäftsführer der Innung Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk Niedersachsen Mitte bestens. Quelle: Innung Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk

Die Zurückhaltung der Kunden beim Autokauf kann auch Gerhard Michalak bestätigen. Er ist Geschäftsführer der Innung des Kraftfahrzeugtechnikerhandwerks Niedersachsen Mitte und kennt die Branche gut. Insgesamt laufe der Neu- und Gebrauchtwagenmarkt in der Region schleppend. Michalak spricht von 50 bis 60 Prozent Rückgang der Neuaufträge im Vergleich zu vor der Corona-Krise. Ganz still liegt der Verkauf also nicht. Sachzwänge wie ein kaputtes Auto oder auslaufende Leasing- oder Finanzierungsverträge gebe es immer – nur eben kaum Laufkundschaft, sagt Michalak.

In Hannover keine Zulassung von Neuwagen möglich

Und auch die Stimmung in der Branche sei nach wie vor nicht ganz schlecht. In Hannover sei in den vergangenen Wochen aber ein weiteres Problem aufgetreten: Wegen der geschlossenen Zulassungsstelle hätten Käufer Neuwagen gar nicht anmelden können, sagt Michalak. Die Region Hannover habe dies im Gegensatz zur Stadt kreativ gelöst.

Christian Junge, Leiter der Car-Union-Filiale in Hannover Döhren, klingt angesichts der Krise noch recht zuversichtlich. „Ich empfinde die Lage als gut, weil unsere Verkäufer derzeit ständig zu tun haben“, sagt Junge. Man merke auch, dass die Kunden wieder reinkommen und nicht nur online oder per E-Mail anfragen. Der Einbruch sei natürlich schon spürbar, aber in den nächsten Monaten hoffentlich wieder aufzubauen.

Über diesen Wiederaufbau der Autobranche wird derzeit bundesweit diskutiert. Vor wenigen Wochen hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) die Debatte um eine neuartige Abwrackprämie angestoßen, um die Industrie wieder in Fahrt zu bringen. Die Bundesregierung will nun bis Anfang Juni über die Ausgestaltung von Kaufanreizen für Autos entscheiden, wie am Dienstag beim sogenannten Autogipfel mit den Herstellern in Berlin vereinbart wurde.

„Profane Abwräckprämie ist nicht intelligent“

Jacobi vom Autohaus in Linden ist trotz der angespannten Lage von einer solchen Neuauflage wenig begeistert. „Eine profane Abwrackprämie, die zur Entwertung von jungen Gebrauchten führt, ist nicht intelligent“, sagt der 70-Jährige. Natürlich bräuchten sie Unterstützung, aber das gehe auch mit anderen Instrumenten. Denn in der Autobranche sei momentan keiner beruhigt – und anders als vor elf Jahren während der Finanzkrise sei der Markt nun in der Breite geschwächt – er nennt Taxifahrer, Gastronomen und Messebetreiber. Jacobi meint, die große Krise könne erst noch kommen – nach Corona.

Auch Innungschef Michalak ist skeptisch. „Die Diskussion kommt zur Unzeit.“ Denn die Kaufprämie sei mehr eine Hilfe für die Industrie und kontraproduktiv für die Werkstätten der Autohäuser, sagt Michalak. Sollte es dennoch eine Prämie geben, sollten seiner Meinung nach Diesel und Benziner inkludiert sein – so wie auch im derzeit kursierenden Vorschlag. „Denn der Markt für Elektroautos und die Nachfrage sind nicht reif genug.“

BUND : Krise als Chance für Mobilitätswende

Für Susanne Gerstner, Geschäftsführerin des Bundes für Umwelt und Naturschutz ( BUND) in Niedersachsen, geht eine Kaufprämie grundsätzlich komplett am Problem vorbei – ob mit oder ohne Diesel und Benziner. „Wir sollten die Krise als Chance nutzen, um die Mobilitätswende einzuleiten“, sagt sie. Der Verkehr sei viel zu stark auf den Individualismus ausgelegt, da komme die Beschleunigung des Autoverkaufs zur falschen Zeit. Allenfalls könnten Elektroautos ein Baustein einer Kaufprämie sein – dann aber kleine und angepasste Mobile, meint Gerstner.

