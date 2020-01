Kavaliersdelikt oder Gefährdung? Hannover diskutiert über Autos auf Radstreifen

Hannover

Der Fahrradfahrerverein ADFC fordert, dass die Stadt Falschparker auf Schutzstreifen und Radwegen stärker kontrolliert und zur Kasse bittet. „Nur sichere Radwege tragen dazu bei, dass sich mehr Menschen in Hannover aufs Rad trauen und der Radverkehrsanteil steigt“, sagt Vereinssprecher Eberhard Röhrig-van der Meer. Am Wochenende hatte eine mehrstündige HAZ-Rundfahrt durch Hannover Halteverstöße auf allen angesteuerten Straßen ergeben: Überall parkte mindestens ein Lieferfahrzeug oder Pkw auf den Radstreifen sowie Rad- und Gehwegen.

Bußgeldhöhen fürs Parken auf Radstreifen sollen steigen

Auch der Automobilclub ADAC rügt die Praxis. „Parken oder auch nur kurzes Anhalten auf Radfahrstreifen und -wegen gefährdet andere massiv und ist somit kein Kavaliersdelikt“, sagt Sprecherin Christine Rettig. Sogar die Verkehrsbeobachter des ADAC hätten bereits eine Zunahme derartiger Rücksichtslosigkeiten festgestellt. Die vom Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geplanten Verteuerungen der Bußgeldhöhen seien daher „nur folgerichtig“, sagt Rettig.

Was passiert mit dem Lieferverkehr?

Gefährliche Situation: Weil ein Transporter im Goethekreisel in der Radspur steht, muss der Radfahrer ausweichen – von hinten aber kommt ein Auto durch die Kurve, und die Straßenbahn rumpelt in den Kreisel. Der Lieferwagenfahrer musste zwei Tonnen Reis ausladen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Allerdings mahnt sie, dass insbesondere für den innerstädtischen Lieferverkehr praktikable Lösungen gefragt seien – und das kurzfristig, denn die Verschärfungen des Bußgeldkatalogs sind bereits für Februar vorgesehen. Dann kostet das Parken auf Radwegen und Radfahrstreifen bis zu 80 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderkartei.

IHK : Geschäfte müssen belieferbar sein

Auch bei der Industrie- und Handelskammer sieht man die Entwicklung mit Sorge. „Geschäfte müssen belieferbar sein“, sagt Hauptgeschäftsführer Horst Schrage: „Wer das Be- und Entladen vor einem Laden untersagt, der entzieht dem Unternehmer die Geschäftsgrundlage.“ Auf der Goethestraße etwa, auf der der rote Radfahrstreifen mit einer durchgezogenen Linie von der Autospur getrennt ist, gilt absolutes Halteverbot für motorisierte Fahrzeuge am Straßenrand. Dort blockieren jedoch täglich Lieferfahrzeuge die Radspur – künftig bekämen sie jeden Tag einen Flensburg-Punkt. „Man kann die Regelung nicht verschärfen, ohne eine Lösung für den Lieferverkehr zu finden“, sagt Schrage: „Das ist nicht zu Ende gedacht.“

„Planer aus Holland holen“

Bei der Lindener Bürgerinitiative Umweltschutz dagegen kritisiert Geschäftsführer Ralf Strobach das gesamte Radstreifenkonzept als unzureichend. Die künftige Straßenverkehrsordnung sieht einen Überholabstand von 1,50 Metern vor, die meisten Streifen aber seien zu schmal angelegt. Er empfiehlt, holländische Verkehrsplaner nach Hannover zu holen – dort würden die Radwege schon lange von den Autospuren mit Bauwerken getrennt.

SPD und Grüne fordern mehr Lieferzonen

Auch in der Ratspolitik ist die Debatte bereits entfacht. SPD und Grüne sind sich einig, dass die Stadt Lieferzonen einrichten sollte, wie sie in einem Testgebiet in Linden-Nord bereits in Betrieb sind. Auch für die neue Schmiedestraße sind sie vorgesehen. „Bei einem Umbau von Straßen sollte sogleich darauf geachtet werden“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich.

Grünen-Baupolitikerin Elisabeth Clausen-Muradian plädiert ebenfalls für Lieferzonen – auf Kosten von Parkplätzen. „Wir müssen zudem mehr Parkflächen in der Stadt bewirtschaften, also viele Parkuhren aufstellen“, fordert sie. Zugleich solle der öffentliche Nahverkehr preisgünstiger werden, sodass am Ende weniger Autos in der Stadt herumkurvten.

CDU will separate Radwege

CDU-Baupolitiker Felix Semper befürwortet ein strengeres Vorgehen gegen Falschparker. „Aber hätte die Stadt mehr separate Radwege anstelle von Schutzstreifen angelegt, wären die Probleme geringer“, meint er. Insgesamt fehle ein Logistikkonzept für Hannover. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke meint, dass die Stadt nur an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appellieren könne.

647 Anzeigen wegen Autos auf Radspuren

Bei der Stadtverwaltung kennt man das Problem. Im vergangenen Jahr nahm der Ordnungsdienst 647 Anzeigen gegen Falschparker auf Radwegen und Schutzstreifen auf. Auf welchen Straßen die meisten Verstöße registriert wurden, sei nicht zu ermitteln, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Da die City engmaschiger kontrolliert werde, sei davon auszugehen, dass hier die meisten Ordnungswidrigkeiten angezeigt werden. Die Stadt geht davon aus, dass die Zahl der Verstöße in den vergangenen Jahren angestiegen sei. Das habe auch damit zu tun, sagt Möller, dass in Hannover immer mehr Radwege und Schutzstreifen angelegt wurden.

Dreiste Autofahrer werden abgeschleppt

Der Ordnungsdienst verteilt nicht nur Knöllchen. Besonders dreiste Falschparker, die den Verkehr massiv behindern, werden auch abgeschleppt. „Bei der überwiegenden Zahl der Verstöße parken die Fahrzeuge aber nicht, sie halten lediglich“, sagt Möller. Ob ein erhöhtes Bußgeld das Zustellen von Radwegen und Schutzstreifen verhindert, mag man im Rathaus nicht beurteilen. „Zumindest die Diskussion dürfte aber schon dienlich sein und auf das Problem hinweisen“, sagt Möller.

