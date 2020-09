Misburg

Nun ist der Sommer fast vorbei – und Pommes, kühle Getränke oder ein Eis konnten Besucher auch in diesem Jahr nicht im Misburger Bad kaufen. Seit mehr als fünf Jahren gibt es im und am Freibad keine Gastronomie mehr. Die Stadt hatte das Hallenbad in Misburg damals wegen Einsturzgefahr kurzfristig geschlossen – und damit den Betreiber Panagiotis Sifnios vor den Kopf gestoßen. Dieser hatte nach dem abrupten Ende des Betriebes im Hallenbad gesagt, er sei wirtschaftlich auf die Gastronomie angewiesen – auf die ganzjährige im überdachten Bad – nicht auf eine saisonale Bewirtung im Freibad.

Durch die Schließung des Hallenbades hat Sifnios unter anderem die Vorbereitungs- und Lager- und Verkaufsmöglichkeiten verloren, die er für sowohl das Restaurant im Hallenbad als auch für die Bewirtung des Freibades benötigen würde. Die Bewirtung des Freibades wurde somit über den Betrieb des Restaurants im Hallenbad sichergestellt – und dieses ist seit fünf Jahren dicht. In der Folge gab es auch keine gastronomische Versorgung im Freibad mehr.

Alleiniges Monopol auf die Gastronomie

Sifnios darf laut einer 2017 geänderten Vereinbarung, die das geschlossene Hallenbad betrifft, ein Fitnessstudio und ein Restaurant oder einen Imbiss betreiben und zusätzlich das Freibad bewirtschaften. Darüber hinaus ist im Mietvertrag zugesichert, dass während seiner Mietzeit bis zum 30. September 2024 weder auf seinem Mietgrundstück noch auf den Nachbargrundstücken andere Restaurants eröffnen dürfen.

Mieter verlangt Beteiligung

„In der Vergangenheit haben wir bereits vergeblich versucht, vom Mieter eine Genehmigung für die Aufstellung eines Verkaufswagens und/oder einen Snackautomaten zu erhalten“, erklärte die Stadt jüngst. Grundsätzlich sei Sifnios offen für die Aufstellung eines Imbisswagens, sofern er an den Einnahmen beteiligt werde. Die Gespräche wurden allerdings wegen Corona unterbrochen – sie sind jetzt wieder aufgenommen worden.

Kündigung kommt infrage

Wie die Stadt mitteilte, gibt es keine vertragliche Verpflichtung zur Errichtung eines separaten Verkaufsstandes im Bereich des Freibads. Trotzdem werde sie weitere Schritte einleiten, falls die Gespräche scheitern. „Sofern die Gespräche mit dem Mieter nicht zu einer Lösung des Problems führen und er sich im Ergebnis doch weigert, eine Bewirtschaftung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, wird die Verwaltung eine Vertragskündigung prüfen“, teilte die Stadt mit.

„Die Geduld ist am Ende“

Für den Bezirksrat Misburg-Anderten waren die Ankündigungen der Stadt alles andere als zufriedenstellend. „Die Gespräche laufen da schon sehr lange“, so Robert Schmitz, Fraktionsvorsitzender der SPD. Ihn unterstützte Bezirksbürgermeister Klaus Dickneite, ebenfalls SPD: „Ich bin auch etwas entsetzt darüber.“ Dickneite appellierte an die Stadt, endlich Schritte einzuleiten, um dem Freibad eine „angemessene Versorgung“ bieten zu können. „Die Geduld ist bei Weitem am Ende.“

Von Laura Ebeling