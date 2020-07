Hannover

Mieter sind seit Anfang des Monats nicht mehr vor Kündigungen geschützt, wenn sie wegen der Corona-Krise ihre Mietzahlungen übergangsweise nicht mehr begleichen können. In Hannover kritisieren Mieterbund und Eigentümerverein das Auslaufen der Regelung scharf. „Gerade jetzt wird es gefährlich für Mieter, die anfangs noch Rücklagen hatten, nun aber unter Kurzarbeit oder drohender Arbeitslosigkeit leiden“, sagt Randolph Fries vom Mieterbund.

Corona-Mieterschutz ist ausgelaufen – Kritik aus Hannover

Auch beim Eigentümerverein Haus & Grund stößt das Auslaufen der Sonderregelung auf Unverständnis. „Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten, da braucht man außergewöhnliche Maßnahmen“, sagt Vereinschef Rainer Beckmann. Die meisten Vermieter pflegten ein gutes Verhältnis zu ihren Mietern und fänden in Krisen Lösungen. „Umso wichtiger wäre es aber gewesen, einen Fonds einzurichten, der den Vermietern die Ausfälle erstattet, wenn ein Mieter die Kosten auch später nicht nachzahlen kann“, sagt Beckmann. Doch dafür gab es auf Bundesebene keine Mehrheiten.

Die Bundesregierung hatte ursprünglich im März sehr kurzfristig eine Sonderregelung erlassen, der zufolge Mieter nicht sofort gekündigt werden dürfen, wenn ihre Miete mehr als einen Monat ausbleibt und sie belegen, dass das an Corona liegt. Sie ist Ende Juni ausgelaufen. Einer geplanten Verlängerung aber hat sich die CDU-Fraktion in der Großen Koalition widersetzt.

Mietausfälle nur leicht gestiegen

In wie vielen Fällen Mieter die Regelung ernsthaft in Anspruch genommen haben, wird nirgends erfasst. Der Verband der Wohnungswirtschaft (VdW) allerdings, dessen Mitgliedsunternehmen etwa jede fünfte Wohnung in Niedersachsen gehört, hat in den vergangenen Monaten abgefragt, wie sich die Mietausfallquote entwickelt hat. Demzufolge ist sie seit Beginn der Pandemie in Deutschland auf 2,4 Prozent gestiegen – eine Steigerung um etwa 14 Prozent. 72 Prozent der VdW-Unternehmen schätzten „das Risiko auflaufender Schulden von Wohnungsmietern als gering oder sogar sehr gering ein“, sagt Verbandsdirektorin Susanne Schmitt.

Kleine Gewerbemieter rutschen in die Krise

Dramatischer sei die Situation bei den Gewerbemietern. Vor allem die Nutzer kleiner Stadtteil-Gewerberäume, also Bäcker, Friseure oder Kioske, hätten wenig Rücklagen und kämen ohne Mietnachlässe kaum durch die Krise. Leerstände müssten unbedingt vermieden werden, „denn diese schaden nicht nur dem Vermieter, sondern wirken sich auch negativ auf das Stadtbild und die Lebensqualität in Städten und Quartieren aus“, sagt Schmitt.

Das Problem sieht auch Mieterbund-Chef Fries: „Das Kleingewerbe rauscht voll in die Krise. Wenn aber erstmal Geschäftsräume leer stehen, dann geraten ganze Straßenzüge in Schieflage.“

Nachfrage nach Wohnungen geht zurück

Derweil registriert der Wohnungsverband VdW, dass die Nachfrage nach Wohnungen in der Krise etwas zurückgeht. Etwa jedes vierte im Verband organisierte Wohnungsunternehmen habe eine rückläufige Entwicklung gemeldet, sagt Sprecher Carsten Ens. Vor allem ländliche Gebiete abseits der Ballungszentren seien von der sinkenden Nachfrage betroffen.

Von Conrad von Meding